從總統大選到體壇榮耀！2024台灣最夯10大話題公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2024全年度各大話題的網路聲量表現，帶您了解2024網友熱議的10大重點事件。

2024年悄然劃下句點，在這一年中台灣經歷了許多重大時刻，從政界動盪、體壇賽事到自然天災的挑戰，一一牽動著社會的發展。本次我們便彙整出2024年網路討論度最高的10大事件，帶您回顧引發討論的熱門話題。

台灣政界動盪不斷成社會矚目焦點 世界棒球12強賽、巴黎奧運亮點不斷

▲網友熱議2024重點事件回顧 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

綜觀2024年全網各項話題的討論，發現以「賴蕭配當選正副總統」一事最受熱議。台灣第十六任總統、副總統選舉於1月13日舉行，選情廣受全國人民矚目，不少網友在選前紛紛於社群上號召「各位一定要回家投票，才能決定自己的未來！」、「用選票表達民眾心聲」。

而本屆選舉最終由民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選，也意味著民進黨邁向第三個連續執政任期。對此，部分選民表示意外「說好的政黨輪替呢」，但也有人直言「藍白分開就知道結果了啦，會分散選票」，認為選舉結果在意料之中。

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金案而遭檢方起訴並羈押一事，也引起媒體與社群廣泛關注，網友分別提出「查了這麼久，還是沒有一刀斃命的罪證」、「檢察官如果重點不要放在貪污，專心主打圖利跟政治獻金，爭議就會少很多」、「不管有沒有，這個訴訟後柯文哲已經沒辦法參政了」等多元看法

而本案的最新進度包含交保金額、北檢二度抗告等也在2024下半年持續受到熱議。部分網友也將柯文哲與同樣涉貪遭起訴的前桃園市長鄭文燦做比較，針對兩人的政治背景、羈押狀況進行討論，話題熱度居高不下。

除了政壇的動盪，2024亦有許多體壇大事，留下不少令人熱血沸騰的瞬間；其中「世界棒球12強賽」便是一大焦點，在這場賽事中，中華隊從最一開始的不被看好，到一路過關斬將、最終於金牌戰中以4比0的比分「完封」日本，奪下隊史首座世界冠軍，奇蹟般的戰績讓全國球迷振奮不已，狂賀「2024見證歷史」、「漫畫都不敢這麼畫，恭喜中華隊」。

而「巴黎奧運」更是亮點不斷，無論是羽球天后戴資穎的最後一舞、羽球男雙「麟洋配」成功衛冕金牌，還是台灣女兒林郁婷打破種種質疑勇奪拳擊隊史首金，都激起了全台人民對體育的熱情，最終中華隊以2金5銅、總牌數史上次佳的好成績圓滿收官，帶來無數感動與驕傲。

2024年天災帶來的挑戰同樣令人印象深刻。4月3號花東地區發生規模高達7.2的強震，瞬間造成大範圍的建築損毀與交通中斷，雖全國上下迅速動員展開救災行動，仍對後續花蓮的觀光、旅宿造成重創。

到了秋季，則面臨「四颱共舞」的罕見現象，山陀兒、康芮颱風接連襲台，造成豪雨與災情不斷，對經濟、社會造成了重大影響，「颱風假」的放與不放也引來紛爭，網友提出「放了沒風沒雨起碼沒事，不放真遇到風雨出事沒人願意背鍋」、「放假可以但請把娛樂場所都關門休息，不然放颱風假一點意義都沒有」等不同觀點，還有網友直言「放或不放都要被說話，政府也很無奈」。

2024年充滿了起伏與挑戰，無論是重大事件的洗禮，或是個人生活的轉折，我們也許曾經歷過低潮，但也收穫了歡笑與感動。願這一年來的種種考驗與成就都能化為我們的養分，一同迎接更充實、美好的2025年吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2024重點事件」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2024/12/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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