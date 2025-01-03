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環狀線雙北共同向中工求償 綠營質疑新北放過台北

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環狀線去年因震災受損，去年12月12日修復完畢恢復行駛。本報資料照
環狀線去年因震災受損，去年12月12日修復完畢恢復行駛。本報資料照

環狀線鑑定結果出爐，新北市長侯友宜今天表示，將與北市一起向未按圖施工的中華工程求償。民進黨新北市議員卓冠廷指出，人禍是中工的，中工是台北市府委託的，新北是業主，本應向台北提告求償，台北再向中工求償，放過台北市是什麼意思？

卓冠廷說，現在威京捲入柯文哲司法案，土地被扣，中工還付得出錢嗎？難道又變新北全民買單？如果發現中工「沒有按圖施工」，那豈止一個地方有問題，捷運局應即刻起展開全線調查，釐清是否有其他墩柱同樣未按圖施工。

卓冠廷說，侯友宜市長不好意思講的話他來講「蔣萬安還錢！李四川踹共！」。

民進黨團總召張維倩要求，新北市府應立即召開專案會議，追究施工廠商責任，並檢視捷運施工及監管制度漏洞，防止類似情事重演。呼籲市長切勿畏懼中華工程的惡勢力，一定要硬起來跟台北市一起索取賠償的費用，絕不能白白讓新北市民當冤大頭。

國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰則說，捷運系統是城市交通的命脈，對於通勤順暢至關重要，這次事故的修復工作，不僅是對公共安全的維護，更是對城市交通運行穩定性的承諾，透過快速有效的修復行動讓工程進度提早完成，展現市府在面對危機時的專業與決心。

副書記長蔡淑君則強調，在事故發生後，市府透過委託第三方專家進行公正鑑定，明確找出事故原因並責任追究，這不但能突顯市府對市民負責的態度，修復後雙北政府共同決定依法向中華工程提告並求償19.27億元，也是為了捍衛市民的利益，確保公共資源不會因為施工疏失而浪費。

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