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克服東北季風影響 澎湖特有風茹茶可望全年生產

中央社／ 台北3日電

為讓澎湖特有的風茹茶更具發展性，高雄區農改場今天表示，除已有淡雅口味、複方的菊花及黑糖口味，去年起開始試驗設施全年栽培，可避開冬季東北季風影響，再1年多可望完成。

農業部鼓勵全國各地發展特色作物，農業部高雄區農改場助理研究員王俊能告訴中央社記者，澎湖當地的特色作物香茹，當地稱之為風茹，可全株包含根莖葉曬乾後，冷水煮沸轉小火熬煮成降火解暑的傳統飲料喝，有甘香味，就像是當地的「澎湖青草茶」。

他也說，冬季受東北季風影響，風茹栽種期從2到9月止，為提升發展性，去年起展開設施栽種試驗，例如簡易或強固型溫室，藉此避開東北季風影響，進行全年栽植，然後採收地上莖葉部位製作風茹茶。

其次，他說，加上室內栽種可控制水分供給、溫濕度，雜草也比較少，又能搭配機械採收，未來能朝向省工、增產方式作業。

機能性優，王俊能說，風茹含有多種綠原酸及類黃酮等機能性成分，已獲科學論證發表在國際期刊；傳統製作風茹茶時，是根莖葉整株採收曬乾後熬煮，未來設施栽種則取地上部的莖葉，留根部持續生長，期望能提高機能性的蓄積；而就機能性差異來說，地上部抗氧化、地下根部抗發炎。

產品逐步多元化，王俊能舉例，在地廠商已經開發出風茹菊花茶、黑糖口味等茶包產品，提供單方之外的選擇；另外，高雄區農改場也跟農業部茶及飲料作物改良場合作採用蒸菁技術製作風茹茶，這是類似日本煎茶的做法，產品的特色是較為淡雅清新。

東北季風 澎湖 農業部

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