非麻醫執行麻醉？ 林靜儀批倒因為果、舒眠麻醉將正名

醫美診所屢傳麻醉意外，立法院社福及衛環委員會昨天通過臨時提案，要求衛福部辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科專業訓練後執行麻醉業務，以彌補人力不足。衛福部次長林靜儀說，尊重委員提案，將會邀集醫事司、麻醉醫學會等進行研議，同時因醫美診所時常以「舒眠麻醉」誤導民眾，讓民眾輕忽麻醉危險性，已研擬正名。

林靜儀表示，去年醫美診所發生麻醉意外，但據了解該名患者是施打醫美電波，按理不需要麻醉，一旦電波進入會產生痛覺的真皮層，醫療行為風險劇增，甚至會燒壞皮膚，醫美診所是否需要麻醉科醫師、哪些醫美業務需要麻醉科醫師都要仔細評估討論，直接認定麻醉科醫師不足才導致醫美意外，恐已搞錯因果。

「醫美可以等，民眾不會因為鼻子再不高兩寸就會死。」林靜儀表示，假設特定醫美行為需要麻醉，而診所出現麻醉醫師人力不足，民眾可依排程依序接受醫美手術，麻醉人力配置，應以急症、重症、難症為優先，但根據各科訓練員額委員會討論情況，截至目前並未出現麻醉醫師人力不足的情況。

林靜儀表示，醫美麻醉問題應從根本解決，例如許多醫美診所會以「舒眠麻醉」等名詞，讓民眾對麻醉風險鬆懈，但麻醉是侵入性高風險醫療行為，在正規手術中，麻醉科醫師術前必須評估，讓病患對麻醉風險「知情同意」，以軟性、模糊名詞說明，讓民眾以為「麻醉只是睡一覺」，恐會忽略麻醉風險，未來將禁用過於軟性的詞彙描述麻醉行為。

台北榮總移植外科主治醫師林釀呈說，提案內容並不成熟，診所麻醉醫師不足，但移植外科、心臟外科等手術不可能在診所進行，且麻醉專科是衛福部部定專科，要開放非麻醉專科執行麻醉，形同質疑專科醫師訓練定義，未來即使真的開放非麻醉科醫師執行麻醉，以要在麻醉醫師督導下執行，但提案者應說明清楚，「不要講的好像麻醉醫師不是專科醫師，任何人只要稍加訓練就能去做麻做。」