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阿里山林鐵慶通車112週年 轉骨為耀眼國際名片

中央社／ 嘉義市3日電
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年，搭乘檜木列車。聯合報系記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年，搭乘檜木列車。聯合報系記者魯永明／攝影

阿里山林鐵通車112週年，今天在北門車站辦理感恩活動，農業部林業及自然保育署長林華慶表示，過去林鐵經歷「斷骨、接骨」，終於在去年成功「轉骨」，成為耀眼國際名片。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處發布新聞稿表示，去年7月6日林鐵迎來引頸期盼了15年的全線通車，旅客可搭乘林鐵小火車往返嘉義與阿里山。今天在北門車站辦理感恩活動，感謝自2009年莫拉克風災以來，協助林鐵重建的機構、組織與民眾。

林華慶致詞說，回顧林鐵通車歷史，從莫拉克風災到杜鵑颱風，這中間有15年通車是中斷的。面對柔腸寸斷的阿里山鐵路，當時也有是否應該放棄阿里山林鐵的聲音，但最後還是克服萬難，選擇重新修復。

林華慶表示，如果說林鐵像是曾經「斷骨」，那在過去這幾年，林保署不但「接骨」把它接了回來，還讓阿里山徹底「轉骨」，除了修復，也打造阿里山鐵路全線安全永續行駛的基礎，從鐵軌、道路、機務整建及鐵路沿線通訊數位化及所有場站重新營造。

此外，阿里山林鐵現今的定位不只是運輸，更提供人文體驗，除了帶大家到阿里山，也帶到大家體驗每個林鐵小站的風土人情、歷史文化。透過持續的國際交流，今天林鐵已成功轉骨為台灣耀眼的國際名片。

嘉義市長黃敏惠表示，林鐵歷經接骨、轉骨過程，已脫胎換骨。行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁表示，曾經當過1年半的列車長，今天以回娘家的心情來參與活動，很開心看到當年給予許多指導的前輩們。

前行政院農業委員會林務局長顏仁德表示，莫拉克風災造成土石流失、道路坍方、橋梁中斷等421處災害，復建工作一棒接一棒，如今恢復全線通車，感謝所有曾經參與的同事。

林鐵及文資處表示，阿里山林業鐵路動態運行至今已有 112年歷史，期間歷經2009年莫拉克風災與2015年杜鵑颱風侵襲，導致阿里山林鐵柔腸寸斷，曾全線停駛15年。

成功 阿里山

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