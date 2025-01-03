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E500新電力機車調車出軌壓壞8組轉轍器 台鐵將特檢軌道路線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵E500型電力機車七堵出軌，影響部分列車延誤。記者游明煌／攝影
台鐵E500型電力機車七堵出軌，影響部分列車延誤。記者游明煌／攝影

台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，今天中午從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，壓壞轉轍器設備。台鐵公司原統計有4組轉轍器設備毀損，稍早更新為8個轉轍器受損，初步排除人為失誤，將針對軌道路線進行特檢，目前不影響正線列車行駛，部分旅客須至汐止站及南港站轉乘。

台鐵公司指出，今天中午12時5分七堵調車場125次編組調車出庫時，經過509號轉轍器，後連機車北端轉向架第3軸出軌，造成8組轉轍器受損，目前僅影響列車出入庫，不影響正線列車行駛，也未造成人員傷亡，預計今天深夜12時恢復，對於事故造成旅客行程延誤表達歉意。

台鐵公司表示，經調閱號誌重演紀錄，號誌顯示及進路均正確，排除人為失誤，另檢查後連機車均屬正常，將針對軌道路線進行特檢，全案由運安會調查中。

台鐵公司也說，七堵調車場出場列車改由貨場到開線出庫，經西正線於汐止站及南港站始發。進場列車改由七堵站折返，部分旅客須至汐止站及南港站轉乘。主要延誤列車為127次20分鐘、129次58分鐘、133次15分鐘、135次9分鐘、1201次23分鐘，其餘列車正常行駛。

台鐵

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