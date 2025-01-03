台鐵E500型電力機車七堵出軌 5車次延誤最多誤點58分

台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，今天中午從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，8個轉轍器受損，5車次延誤，最多延誤58分鐘，影響列車出入庫，不影響正線列車行駛。台鐵表示，一級應變小組，預估今晚12時完成修復。

台鐵說明，今天中午12時05分，七堵調車場125次編組調車出庫，經過509號轉轍器時，後連機車北端轉向架1軸出軌，無人員傷亡，當時車上無旅客。

台鐵說，125次後連機1軸出軌，8個轉轍器受損，目前僅影響列車出入庫，不影響正線列車行駛，成立公司本部一級應變小組。七堵調車場出場列車改由貨場到開線出庫，經西正線於汐止站及南港站始發。進場列車改由七堵站折返，部分旅客至汐止站及南港站轉乘。

台鐵表示，主要延誤列車127次20分鐘；129次58分鐘；133次15分鐘；135次9分鐘；1201次23分鐘，其餘列車正常行駛，修復前已規畫相關行車計畫，即時乘車資訊請洽台鐵官方網站及台鐵e訂通APP。