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台鐵E500型電力機車七堵出軌 5車次延誤最多誤點58分
台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，今天中午從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，8個轉轍器受損，5車次延誤，最多延誤58分鐘，影響列車出入庫，不影響正線列車行駛。台鐵表示，一級應變小組，預估今晚12時完成修復。
台鐵說明，今天中午12時05分，七堵調車場125次編組調車出庫，經過509號轉轍器時，後連機車北端轉向架1軸出軌，無人員傷亡，當時車上無旅客。
台鐵說，125次後連機1軸出軌，8個轉轍器受損，目前僅影響列車出入庫，不影響正線列車行駛，成立公司本部一級應變小組。七堵調車場出場列車改由貨場到開線出庫，經西正線於汐止站及南港站始發。進場列車改由七堵站折返，部分旅客至汐止站及南港站轉乘。
台鐵表示，主要延誤列車127次20分鐘；129次58分鐘；133次15分鐘；135次9分鐘；1201次23分鐘，其餘列車正常行駛，修復前已規畫相關行車計畫，即時乘車資訊請洽台鐵官方網站及台鐵e訂通APP。
台鐵說，經調閱號誌重演紀錄後，號誌顯示及進路均正確，排除人為失誤，另檢查後連機車均屬正常，將針對軌道路線進行特檢，全案已由運安處調查中，故造成旅客行程延誤，台鐵公司特此致歉。
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