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3大主題房推薦！全台唯一「巴布豆BOB DOG」跨界聯名

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
熱門主題房型「賽車景觀房」。圖/高雄華園大飯店草衙館提供
熱門主題房型「賽車景觀房」。圖/高雄華園大飯店草衙館提供

寒假將屆，適合親子同住的主題房再掀新話題。台中長榮打造全台唯一「巴布豆BOB DOG主題房」，高雄華園大飯店草衙館則是斥資5千萬打造全新主題雙人房。除了優惠住房，還有系列周邊及抽獎。

台中長榮桂冠酒店與日本卡通IP「巴布豆BOB DOG」跨界聯名，共同推出17款不同主題的房間，包含宇宙巴布豆、魔術方塊巴布豆、衝浪巴布豆、英雄巴布豆等各式不同風格的主題，即日起至12月31日預訂此聯名住房專案，再享好禮四重送，包含巴布豆環保酷力杯、巴布豆玩偶、扭蛋玩偶鑰匙圈，以及巴布豆聯名濾掛咖啡禮盒組，專案包含咖啡廳自助早餐4客，專案超值價5,999元起（約35折，總價值約17,500元）。

主題房內除了隨處可見巴布豆圖樣，還有療癒的巴布豆玩偶陪伴房客，讓人彷彿住進卡通世界中；一樓設有250公分的大型巴布豆氣偶拍照區可以合影同樂。

高雄華園大飯店草衙館斥資超過5千萬重新裝修，全新推出的72間主題雙人房，延續全館的賽車精神，共有兩款不同風格的房型。一款房型採用帥氣的藍黃撞色，搭配賽車手和速度線條營造速度感；另一款房型則是柔和的藍粉撞色，搭配賽車模型和經典名句。同時設計了充滿故事感的主題廊道，走進飯店，就彷彿來到童話世界，每個角落都藏有驚喜。全新主題雙人房入住含早餐優惠價每人1,350元起。即日起至2月2日期間入住，還可參加「小小代言人」活動，有機會獲得價值萬元的住宿券。

隨著韓國原創影集《魷魚遊戲》全球爆紅，第二季以高雄做為宣傳據點。天成逸旅-舶寓高雄即日起至1月5日，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠，精緻客房不含早餐3,168元起，含早餐3,345元起，同時飯店擁有地利之便，前往「1.2.3.高雄人打卡裝置」高雄流行音樂中心珊瑚礁群，步行僅需15分鐘，房客於櫃檯出示本人與高雄真愛碼頭打造巨型英熙娃娃合照，每房可額外獲得人氣商品瑞穗天合黃金湯泡湯粉一包。

台中長榮巴布豆主題房住即享好禮四重送。圖/台中長榮提供
台中長榮巴布豆主題房住即享好禮四重送。圖/台中長榮提供
天成逸旅-舶寓高雄「1.2.3. 高雄人」住房優惠含早餐3,345元起。圖/天成逸旅-舶寓高雄提供
天成逸旅-舶寓高雄「1.2.3. 高雄人」住房優惠含早餐3,345元起。圖/天成逸旅-舶寓高雄提供
台中長榮推出巴布豆主題房，共有17款主題，魔術方塊巴布豆房吸睛繽紛。圖/台中長榮提供
台中長榮推出巴布豆主題房，共有17款主題，魔術方塊巴布豆房吸睛繽紛。圖/台中長榮提供
全新主題雙人房。圖/高雄華園大飯店草衙館提供
全新主題雙人房。圖/高雄華園大飯店草衙館提供

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