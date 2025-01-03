去年前十月交通事故奪2,430命 交長：會持續輔導改善

交通部3日公布道安統計2024年截至10月累計件數、死亡人數、受傷人數，皆較去年同期減少，其中30日死亡年減2.3％。若以各縣市來看，其中30日死亡人數降低最多的縣市為南投縣，而桃園市則是增加最多。

交通部2023年起與內政部共同推動「永續提升人行安全計畫」，為打造「以人為本」交通環境。而交通部也定期召開會議督促個地方縣市政府改善交通。

根據統計，2024年截至10月全台道路交通事故統計，總共為32萬1,371件，年減3.5%，受傷人數則來到427,502人，年減4%，至於在30日死亡人數上則是2,430人，年減2.3％。

在全台總數下降之際，其中桃園市30日死亡人數大幅增加54人，出現惡化，其中機車死亡有35人、酒駕死亡4人，死亡人數累積達243人；高雄市累積死亡人數最多，達245人，不過較去年同期減少8人。另行人死亡增加最多縣市為新竹市10人，高齡死亡增加最多為彰化縣15人。

對此，交通部長陳世凱表示，3日主要公布今年1月到10月道路交通事故死亡人數，比去年同期更減少，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少死亡都減少，不過今年10月單月兒少死亡有10人，比過去同期增加4人，上升66.7%，主要是13到17歲少年增加6人，其中汽車無照駕駛增加1人，機車無照增加3人，機車乘客增加2人，增加比例來自無照駕駛，顯示少年無照駕駛問題改善要更加努力。

至於先前交通部有提出，交通事故死亡要降低至7%目標，目前數據看來似乎無法達標，陳世凱表示，道安改善不管是工程硬體或是標誌標線指引，都是一開始推動的基礎工程，一開始改善速度不會這麼快，但交通部會努力讓它越來越好，每年死亡降低將是趨勢且幅度要擴大，明年改善路段也會變多，未來改善速度會加快，不會急著今年要達到降低7%目標，也不會將沒達成解讀為失敗。

陳世凱也強調，道安的問題必須要中央與地方共同合作，交通部的角色會是「輔導老師」，並非是外界說的訓導主任，接下來也會持續輔導各地方政府改善道安問題。