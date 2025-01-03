藍營提非麻醫執行麻醉業務 麻醉醫學會反彈聲大

醫美麻醉身亡爭議延燒，藍營立委蘇清泉等人提案非麻醫受訓後可執行麻醉業務，遭麻醉醫學會強烈反彈。蘇清泉今天說，下週一（6日）將找相關單位討論，醫學會除反對外，也應提解方。

年關將近、不少民眾考慮進行醫美療程，1名40多歲女子日前到台北市中山區某醫美診所施打電波拉皮，麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治，引發醫美麻醉相關議題討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天通過召委、國民黨立委蘇清泉等人提案，要求衛福部研議讓心臟外科、移植外科等醫師經過麻醉訓練後可執行麻醉，以解決人力不足問題。

消息一出，讓台灣麻醉醫學會炸鍋了。台灣麻醉醫學會理事長、林口長庚醫院麻醉部教授余黃平下午接受媒體聯訪指出，麻醉專科訓練須經過4年嚴格學習，面對手術中可能出現的緊急狀況，麻醉醫師才能迅速做出正確處置，保障病人安全，這種專業能力是任何其他專科醫師透過簡單研習或短期訓練無法取代。

余黃平強調，即使麻醉專科醫師經過多年訓練，也不會輕易自稱為專家，正因尊重麻醉專業，認為每一個麻醉案件都攸關病人安全，現在卻有人提議經過簡單訓練就能執行麻醉，這根本是「開醫療倒車」；不是人不夠，而是分配問題，應重新思考如何妥善規劃麻醉醫師的人力配置，而不是依賴非專業醫師來執行麻醉。

蘇清泉則說，實務上，醫師在外開業診所眾多，單單醫美診所全台就有700多家，但真正接受醫策會評鑑者僅40多家，診所缺少麻醉醫師，讓手術患者面臨麻醉風險，因此提案要求衛福部研議辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科一定期間的專業訓練之後，可以執行麻醉業務，彌補專業人力的不足。

蘇清泉直言，台大醫院院長吳明賢昨天在委員會中也提到，台大金山分院半夜接到骨折病患，因缺乏麻醉醫師，病患必須選擇等到隔天或轉院，這樣的情況對病患而言非常無奈，「醫學中心都面臨麻醉人力不足，更不用說外面的診所了！」下週一將找醫學會、衛福部等相關單位討論，醫學會除了反對，應提出解方，否則就由衛福部解決。