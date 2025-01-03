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二代達文西手臂 極致微創傷口藏肚臍

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
院長邱冠明表示，微創手術是亞東醫院重要的核心專長之一，更陸續引進尖端輔助技術，讓手術過程更精準安全。圖／亞東醫院提供
院長邱冠明表示，微創手術是亞東醫院重要的核心專長之一，更陸續引進尖端輔助技術，讓手術過程更精準安全。圖／亞東醫院提供

為加速手術患者的康復並提升微創手術服務品質，新北板橋亞東醫院今引進新一代達文西Xi手術系統，副院長林子玉表示，達文西Xi系統具備高解析度、10倍放大的3D立體影像，並搭載螢光攝影，特別適用於癌症手術中的淋巴結廓清及肝膽胰手術，支援極致微創的單孔手術，將傷口隱藏於肚臍，減少手術對外觀影響。

亞東醫院自2009年起，引進達文西機械手臂系統，透過僅需3至6個約1公分的小切口完成手術，減輕術後疼痛、降低感染風險並加速恢復。健保局自2024年9月1日起正式納入65項機械手臂手術費用的給付範圍，促進醫療政策與技術的進步。

亞東醫院表示，隨著前一代Si系統因耗材停產逐步退役，引進Xi系統並實現雙機並行，提供患者更多手術選擇。

外科醫師許志豪指出，達文西Xi系統廣泛應用於各類手術，有效減少呼吸時的疼痛問題，提升術後舒適度。創傷科醫師張堯任發展出達文西單孔膽囊切除手術，將疤痕隱藏於肚臍處。相比傳統微創手術，在平均住院天數、術後疼痛及美觀性上均展現更優秀的表現。

心臟外科醫師黃日新說，傳統心臟手術需正中胸骨切開，而達文西手臂僅需在左胸部開極小的傷口，即可完成內乳動脈擷取及繞道手術。婦產部醫師莊乙真說，達文西系統可清晰辨識輸尿管和子宮動脈的路徑，安全地分離並切割子宮及周圍重要器官，顯著降低術後併發症的風險。

副院長林子玉說，微創手術適用範圍廣泛，相關需求病友應主動與醫師討論病況，評估自身是否適合接受微創手術，以獲得最佳治療效果。亞東醫院微創手術團隊持續精益求精，致力提供卓越的醫療服務。

現場不分科住院醫師體驗達文西機械手臂系統，了解二代系統高精準度與靈活性。圖／亞東醫院提供
現場不分科住院醫師體驗達文西機械手臂系統，了解二代系統高精準度與靈活性。圖／亞東醫院提供

微創手術 達文西 醫師

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