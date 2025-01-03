見識台灣豪門千金嫁妝 來看彰化市圖「喜壽古文物展」

彰化市立圖書館從即日起到2月6日，舉辦由大屯文化工作室郭双富提供精心收藏的「雙喜臨門臺灣喜壽古文物展」，市長林世賢歡迎民眾前往欣賞，有關臺灣傳統婚禮及祝壽慶典相關的古文物，一睹昔日豪門千金的嫁妝，感受跨越時光的喜慶氛圍。

市立圖書館指出，展品中，有來自台灣五大家族的霧峰林家、中部蔡家，在嫁娶喜事中給家族千金準備的嫁妝禮品，從製作工藝的精美，以及及物品的價值不菲，可看出當時仕紳豪門對於家族千金出嫁重視的程度。

在祝壽慶典文物方面，則同為台灣五大家族的板橋林家，對家族長輩祝壽的壽屏，該文物是由大陸寓臺文人何冠英所作，提供給板橋林家林平侯之妻的祝壽用八大壽屏。