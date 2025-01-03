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寒假遊玉山南安部落 探訪人文歷史與野生動植物

中央社／ 南投縣3日電

玉山國家公園管理處寒假在東部園區南安遊客中心辦理探索活動，帶領遊客認識野生動植物、人文歷史、田園風光；另外，春節初二至初四在南部園區梅山遊客中心有布農文化展演。

八通關越嶺道東段瓦拉米步道是民眾親近玉山國家公園好去處，南安部落田園景觀更是大受遊客讚賞的美麗風景，為推廣玉山東部園區自然生態，玉山國家公園管理處南安遊客中心寒假期間辦理探索活動，邀遊客認識野生動植物、踏訪人文歷史、欣賞南安田園風光。

玉管處今天透過新聞稿表示，藉由集點、講座讓進入瓦拉米步道遊客輕鬆認識園區人文歷史及自然生態，主題活動「探索玉山瓦拉米集點樂」1月20日至2月12日；「瓦拉米小學堂生態講座」1月30日至2月2日在南安遊客中心視聽室，有自然碳匯、淨零減碳環教宣導等。

另外，新春假期大年初二至初四，在玉山南部園區梅山遊客中心前廣場舉行「玉山原舞曲，瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」，讓遊客近距離體驗布農傳統祭儀魅力與傳統文化精神，3天總計6場展演，時間上午11時至中午12時及下午3時至4時，歡迎遊客自由參加。

玉管處表示，高雄市桃源區梅山里做為南橫公路西段最後一個布農部落，不能錯過春節限定的布農文化展演，內容有大眾耳熟能詳的八部合音、射耳祭、飲酒歌等布農傳統重要曲目，或傳統搗小米體驗、傳統主食等，都能藉這次春節展演觀賞、淺嚐體驗。

春節 玉山國家公園

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