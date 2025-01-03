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蘇澳區漁會年節海鮮禮盒 黑鮪魚排、生食級干貝限量賣
宜蘭蘇澳區漁會推出今年年節海鮮禮盒「蛇麼都鯖采、鱻宴海鮮禮盒」，包含有海中和牛之稱的黑鮪魚腹肉魚排、日本生食級干貝、飛虎魚丸等8項產品，往年都在5天內全部訂購完畢，今起開放預購2000盒、預購價2680元，邀請全國民眾嘗鮮。
蘇澳漁會指出，每年春節的海鮮禮盒廣受市場歡迎，開放預購後5天內就會售完，堪稱「秒殺」。今年由於物價波動，海鮮禮盒的價格較過去上調100元，相對的也把鯖魚換成黑鮪魚；總幹事陳春生說，黑鮪魚排就像日本的和牛一樣，乾煎後灑上薄鹽或胡椒鹽就非常好吃。
整個禮盒包含8項產品，除了最吸引眼球的黑鮪魚腹肉排，還有大白鯧、日本大干貝、格陵蘭厚切扁鱈、大軟絲、純海水養殖大草蝦、飛虎魚丸與飛魚卵香腸。漁會特別指出，飛虎（鬼頭刀）魚丸是之後將長期推出的產品，從捕獲、宰殺到加工都由漁會完成，品質絕對有保證。
今年的海鮮禮盒鯖魚換黑鮪魚，蘇澳漁會也沒忘記鯖魚這款南方澳最具代表性的魚產，額外推出白腹鯖魚禮盒，每片200克，1盒10片，原價900元、優惠價600元，預購限量500盒。陳春生表示，今年鯖魚特別大片，且冬季鯖魚油脂豐厚，希望在盛產季節和全國消費者共享美味。
蘇澳漁會表示，海鮮禮盒與鯖魚禮盒都從今天開始開放預購，可以撥打03-9972808專線，或是加入蘇漁Line群組@azs6931n；2種禮盒每盒收運費160元，海鮮禮盒訂購2盒以上免運費，鯖魚禮盒訂購2盒以上統一運費190元。
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