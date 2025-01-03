快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇澳區漁會年節海鮮禮盒 黑鮪魚排、生食級干貝限量賣

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘇澳區漁會推出年節海鮮禮盒，今起開放預購，雖較往年貴100元，也把鯖魚換成黑鮪魚排。圖／蘇澳區漁會提供
蘇澳區漁會推出年節海鮮禮盒，今起開放預購，雖較往年貴100元，也把鯖魚換成黑鮪魚排。圖／蘇澳區漁會提供

宜蘭蘇澳區漁會推出今年年節海鮮禮盒「蛇麼都鯖采、鱻宴海鮮禮盒」，包含有海中和牛之稱的黑鮪魚腹肉魚排、日本生食級干貝、飛虎魚丸等8項產品，往年都在5天內全部訂購完畢，今起開放預購2000盒、預購價2680元，邀請全國民眾嘗鮮。

蘇澳漁會指出，每年春節的海鮮禮盒廣受市場歡迎，開放預購後5天內就會售完，堪稱「秒殺」。今年由於物價波動，海鮮禮盒的價格較過去上調100元，相對的也把鯖魚換成黑鮪魚；總幹事陳春生說，黑鮪魚排就像日本的和牛一樣，乾煎後灑上薄鹽或胡椒鹽就非常好吃。

整個禮盒包含8項產品，除了最吸引眼球的黑鮪魚腹肉排，還有大白鯧、日本大干貝、格陵蘭厚切扁鱈、大軟絲、純海水養殖大草蝦、飛虎魚丸與飛魚卵香腸。漁會特別指出，飛虎（鬼頭刀）魚丸是之後將長期推出的產品，從捕獲、宰殺到加工都由漁會完成，品質絕對有保證。

今年的海鮮禮盒鯖魚換黑鮪魚，蘇澳漁會也沒忘記鯖魚這款南方澳最具代表性的魚產，額外推出白腹鯖魚禮盒，每片200克，1盒10片，原價900元、優惠價600元，預購限量500盒。陳春生表示，今年鯖魚特別大片，且冬季鯖魚油脂豐厚，希望在盛產季節和全國消費者共享美味。

蘇澳漁會表示，海鮮禮盒與鯖魚禮盒都從今天開始開放預購，可以撥打03-9972808專線，或是加入蘇漁Line群組@azs6931n；2種禮盒每盒收運費160元，海鮮禮盒訂購2盒以上免運費，鯖魚禮盒訂購2盒以上統一運費190元。

有「海中和牛」之稱的黑鮪魚腹肉魚排，乾煎後灑上薄鹽就非常美味。圖／蘇澳區漁會提供
有「海中和牛」之稱的黑鮪魚腹肉魚排，乾煎後灑上薄鹽就非常美味。圖／蘇澳區漁會提供
蘇澳區漁會新產品飛虎魚丸，由鬼頭刀製成，從捕獲、宰殺到加工都在南方澳在地完成。圖／蘇澳區漁會提供
蘇澳區漁會新產品飛虎魚丸，由鬼頭刀製成，從捕獲、宰殺到加工都在南方澳在地完成。圖／蘇澳區漁會提供

海鮮 禮盒 黑鮪魚

延伸閱讀

宜蘭蘇澳鎮人口流動…公所擬合併6里 居民盼暫緩

「新馬辣、夯下去」插旗左營！麻辣鍋、和牛燒肉吃到飽

吃貨快衝！全台10大和牛吃到飽餐廳 年末聚餐爽吃首選

北海道富良野美食推薦！強烈推薦一定要來Kumagera(くまげら) 嚐嚐炙燒和牛丼飯、和牛壽喜鍋的油脂美味

相關新聞

小心假訊息！公路局提醒「罰單通知服務不會附網址」

交通部公路局3日指出，最近有民眾收到Email通知，內容為「監理業務中心發現您未處理違反道路交通管理事件，請於O/O之前...

火球祭、角頭⋯文策院帶動民間投資逾80億 成長超過3倍

文化內容策進院（文策院）2024年持續運用「加強投資文化創意產業實施方案」投資帶動民間投資台灣文化內容產業，核准投資金額...

微熱山丘鳳梨酥產地標註「中國台灣」 立委諷品質堪慮：我會送佳德

農曆新年將至，許多人會準備春節送禮，民進黨立委王定宇就在臉書推薦適合用來當伴手禮的鳳梨酥，他表示自己會選擇送「佳德」，並諷刺另家名店「微熱山丘」，竟為了利益將原產地標註「中國台灣」...

二代達文西手臂 極致微創傷口藏肚臍

為加速手術患者的康復並提升微創手術服務品質，新北板橋亞東醫院今引進新一代達文西Xi手術系統，副院長林子玉表示，達文西Xi...

台灣寶可夢中心推41款新吊飾快搶！1月排隊規則出爐「過年天天排隊」

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）明日周六（1月4日）又有新品開賣囉，這次為41款寶可夢金屬吊飾，種類相當多元，除此之外也公布1月排隊規則，其中過年期間「天天都要排隊」，粉絲們可要注意了。

蘇澳區漁會年節海鮮禮盒 黑鮪魚排、生食級干貝限量賣

宜蘭蘇澳區漁會推出今年年節海鮮禮盒「蛇麼都鯖采、鱻宴海鮮禮盒」，包含有海中和牛之稱的黑鮪魚腹肉魚排、日本生食級干貝、飛虎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。