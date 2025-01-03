小心假訊息！公路局提醒「罰單通知服務不會附網址」
交通部公路局3日指出，最近有民眾收到Email通知，內容為「監理業務中心發現您未處理違反道路交通管理事件，請於O/O之前盡快處理，並依線上處理步驟繳納」，經查證該Email實際所載網址不屬於政府機關網址，是假訊息，公路局迄今已通報下架169件詐騙網頁。
公路局澄清，監理機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主提出申請，且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。提醒民眾切勿點擊來源不明電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，若收到繳費電子郵件存有疑義，請洽各地區監理所站查證。
此外，公路局也提醒，如須查詢相關違規或汽車燃料使用費，請務必點選正確網址，或下載監理服務APP。民眾若有疑義可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站求證；若為6都所管轄交通違規，則可洽六都裁決中心（處）求證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言