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小心假訊息！公路局提醒「罰單通知服務不會附網址」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
測速照相示意圖。圖／警方提供
測速照相示意圖。圖／警方提供

交通部公路局3日指出，最近有民眾收到Email通知，內容為「監理業務中心發現您未處理違反道路交通管理事件，請於O/O之前盡快處理，並依線上處理步驟繳納」，經查證該Email實際所載網址不屬於政府機關網址，是假訊息，公路局迄今已通報下架169件詐騙網頁。

公路局澄清，監理機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主提出申請，且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。提醒民眾切勿點擊來源不明電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，若收到繳費電子郵件存有疑義，請洽各地區監理所站查證。

此外，公路局也提醒，如須查詢相關違規或汽車燃料使用費，請務必點選正確網址，或下載監理服務APP。民眾若有疑義可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站求證；若為6都所管轄交通違規，則可洽六都裁決中心（處）求證。

交通違規 罰單 詐騙

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