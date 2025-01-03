寵物食尚再創新！真材實料「西莎®鮮肉主食碗」，營養美味便利兼顧

毛孩是生活中最溫暖的陪伴，養寵物的人是幸福的，被飼主寵愛的毛孩更是幸福！為了給毛孩最健康天然的營養，近年寵物界吹起一股鮮食風潮，然而，不是每位飼主都有時間自製鮮食，更需要考慮營養是否完整均衡的問題。台灣No.1狗狗濕糧安心首選品牌「西莎®」，推出全新優質「鮮肉主食碗」系列，概念與鮮食相似，引領狗狗濕糧食尚新風潮！

西莎®鮮肉主食碗 – 雞肉及蔬菜口味，真實雞肉搭配多種鮮蔬，方便即開即食。 圖／吳彥鋒拍攝

寵物營養怎麼顧？乾糧、濕糧、鮮食各有所長

選擇適合的寵物食品是每位毛孩爸媽都需面對的重要課題，乾糧、濕糧和鮮食，各有其優點，以滿足不同毛孩的生活型態和健康照護需求。簡單來說，「乾糧」方便儲存、清理與餵養；「濕糧」含肉量高、適口性較高，較容易受到寵物青睞，熱量則較同重量乾糧低。

「鮮食」指的是使用新鮮、天然食材製作的寵物食品，盡可能保持食材原型，並減少人工添加物的使用，但自製鮮食的營養比例是一門學問，毛孩爸媽不僅要懂得選擇適當的食材和正確的營養配比，也需要花更多心思在食物的儲存和保鮮上。

西莎®鮮肉主食碗，採用透明包裝，真材實料看得見，讓毛孩爸媽放心給寶貝吃。 圖／吳彥鋒拍攝

濕糧再進化！「鮮肉主食碗」真材實料看得見

為了讓寶貝吃得開心，毛孩爸媽餵得放心，西莎®讓濕糧再進化，推出革命性創新產品「鮮肉主食碗」系列，幫助飼主兼顧美味、營養和便利性。

西莎®「鮮肉主食碗」系列以雞肉/牛肉為第一食材，搭配多樣鮮蔬，符合美國飼料品管協會(AAFCO)的主食標準，提供毛寶貝100%完整均衡營養，並且不含防腐劑、人工色素及香料，減少對身體的負擔。高蛋白質含量， 幫助肌肉健康發展；80%以上的消化率，幫助狗狗形成健康且氣味少的糞便；更採用透明包裝，在好市多搶先上市的雞肉及蔬菜（胡蘿蔔+大麥+四季豆）獨家口味中，雞肉絲、胡蘿蔔、四季豆、大麥等真材實料看得見，無須冷藏、開封即食，容易保存又方便餵食。

西莎®鮮肉主食碗，以雞肉為第一食材，搭配多樣鮮蔬，營養完整均衡。 圖／吳彥鋒拍攝

對於吃慣鮮食的狗狗，西莎®「鮮肉主食碗」提供更便利的替代選擇，飼主生活繁忙、過年返鄉、外出旅行，沒有時間或不方便自製鮮食，只要攜帶西莎®「鮮肉主食碗」，隨時隨地打開給毛孩享用，讓狗狗餐餐都能吃得美味營養，無須妥協！西莎®「鮮肉主食碗」系列-雞肉及蔬菜（胡蘿蔔+大麥+四季豆）獨家口味，已於好市多實體與線上賣場同步搶先開賣，每箱內含10入「鮮肉主食碗」，實體賣場建議售價$629/箱，線上賣場建議售價$669/箱，放假有出遊計畫的家庭，可以輕鬆帶著走！

狗狗的世界很單純，牠們忠心地用自己的方式，把主人當作生命中最重要的存在，而我們也應該要用豐富的日常飲食照顧牠，讓毛孩營養均衡、健康加分，才能陪伴家人更長久！西莎食刻、幸福相伴，讓一起變更好！

攜帶西莎®「鮮肉主食碗」，隨時隨地打開給毛孩享用，讓狗狗餐餐吃得美味營養。 圖／品牌提供

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