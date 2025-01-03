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交通部去年799處路口改善計畫 3縣市未如期達標

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部舉辦道安記者會。記者周湘芸／攝影
交通部舉辦道安記者會。記者周湘芸／攝影

交通部去年訂定799處路口改善計畫，截至去年底仍有桃園市、彰化縣及屏東縣未完成，其中桃園市應完成92處，僅完成87處；彰化縣應完成12處，僅完成3處；屏東縣應完成8處，僅完成7處。國土管理署表示，桃園市及屏東市預計年前、年後可陸續完成，彰化縣則是因為招標不順利，預計今年3月完成。

交通部2023年起與內政部共同推動「永續提升人行安全計畫」，為打造「以人為本」交通環境，補助地方政府針對799處行人易肇事的危險路口進行改善，若在去年底改善完成，將由國土署全額補助。根據交通部統計，截至去年底仍有桃園市、彰化縣及屏東縣未完成。

國土管理署組長蔡亦強表示，桃園市的路口改善是包含周邊人行道，改善幅度較大，預計過年前能完工；屏東市未完成1處為商圈旁的圓環，由於年關將近暫時停工，因涉及土木工程跟拆除工作，預計年後可完成；彰化縣則是因為去年採購較不順利，因為找不到顧問公司頻頻流標，到年底才決標還在設計階段，預計年前發包，今年3月底前完成。

另外，去年不少路權團體呼籲政府改善校園周邊道路安全，保障通學安全。行政院規劃200處學校周遭道路加設標線、標誌，預計去年底完成。交通部今公布去年執行情況，有部分縣市改善成果超出預期，總計盤點出230處，但像是新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣則未達預期目標。

交通部因應行人安全，去年也鼓勵各縣市增加行人早開及專用時相，截至去年12月25日，以台北市有1480處最多，緊接為新北市920處、高雄市719處、桃園市685處、台南市660處、台中市615處、新竹縣173處、宜蘭縣111處，其餘均未破百處。

在行人穿越道退縮工程部分，截至去年12月25日，以新北市407處最多，緊接為桃園市270處、高雄市246處、彰化縣221處、台北市214處、台中市189處、台南市135處，其餘均未破百處。

另外，交通部去年開放民眾自行通報需改善路口，截至去年底統計，以新北市被通報414處最多，已完成381處改善；再者為台中市被通報275處，已完成230處；桃園市也被通報236處，已完成202處。

屏東縣

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