2025打造明星質感婚禮必備！「印卡讚」超嗨互動拍貼 春酒、婚禮、聚會輕鬆拍出專屬回憶！

「印卡讚」輕鬆拍出專屬回憶，讓聚會嗨到最高點！ 圖／印卡讚提供

不想一輩子的婚禮變成複製、貼上「超老套」行程，2025婚禮派對、朋友聚會要玩得更有梗，就讓「印卡讚」互動拍貼機來拯救！從手持拍照道具到專屬設計框，再到韓系復古4連拍，讓大家玩出創意，留下最美好的專屬記憶！

無論你是想來點「文青風」、「瘋狂搞笑風」，還是「韓劇女主風」，「印卡讚」都能滿足你！ 現場掃描 QR Code 立即開拍，照片即時印出，在每個瞬間創造專屬回憶！

印卡讚讓每個人的手機就是拍立得，讓婚禮賓主盡歡。 圖／印卡讚提供

婚禮、尾牙、春酒超亮點！「印卡讚」3大必玩特色

1. 即拍即印，客製化專屬框架超吸睛！

印卡讚早在2016年就將「手機即拍即印」創新科技導入婚禮現場，開創台灣第一家「手機拍立得」服務，至今累積幾千場次婚禮、企業尾牙、春酒、公部門公關活動經驗，成功鑄造互動科技領導品牌的金字招牌。

只要手機掃描現場 QR Code 就能拍照，照片即時列印，「印卡讚」讓每位參加者都能變成「明星主角」。而且活動還能客製化設計專屬框！新人專屬紀念詞、品牌主題元素，或是可愛、新年應景設計都能隨你選擇。

2. 爆紅韓系4連拍，打卡IG瞬間吸睛！

今年最夯的拍照風格非「韓系復古4連拍」莫屬，更緊跟AI趨勢浪潮推出「AI似顏繪」服務，大家一起比YA、來個鬼臉或合力擺出K-POP偶像的超美Pose，輕輕鬆鬆拍出「韓劇女主角級的文青大片」！

3. 道具齊上陣，拍出滿滿創意與笑聲！

讓聚會變得更好玩的祕密，就是現場準備各種超有趣的道具！「印卡讚」特別提供搞笑文字舉牌、可愛兔耳朵、聖誕派對帽、應景的賀年道具等，讓你盡情發揮創意！不論是單人獨照、閨蜜團拍、或是團體大合照，保證每張都是亮點十足。

「印卡讚」是台灣婚禮互動第一品牌，也是活動的最佳神助攻。 圖／印卡讚提供

全台服務最多新人的婚禮互動品牌「印卡讚」是婚禮最佳神助攻

印卡讚提供「每個人的手機都是拍立得」的創新服務，婚禮中無論坐在現場的哪個角落，賓客都能輕鬆上傳並印製專屬活動主題圖框的照片，徹底解決傳統拍貼機需要排隊等候的困擾，照片可以立刻分享、打卡上傳，超高互動感，活動不冷場、不無聊！

印卡讚還提供完整活動及婚禮互動方案，從活動前LINE電子邀請函、飯店數位導航等完整活動規劃，到活動現場大螢幕玩抽獎、快問快答遊戲，印卡讚皆提供一站式解方，新人完美體驗零負擔！

婚禮、聚餐、品牌派對全包辦！2025年「印」出美好回憶

「印卡讚」互動拍貼機早就成為包括護國神山台積電、國泰霖園集團、台北市政府等指定的合作夥伴，女星謝京穎的世紀夢幻婚禮，也選擇印卡讚婚禮互動。印卡讚是最多組藝人網紅使用的婚禮拍貼服務，不論是婚禮、春酒尾牙還是品牌活動，是最強的活動助手！

想要打造獨特的婚禮體驗？擔心聚會派對太無聊？？2025就用「印卡讚」打造最歡樂的互動回憶！拍得輕鬆，玩得開心，還能把專屬照片帶回家當紀念，讓笑聲與美照留下最美的回憶。

馬上預約「印卡讚」，讓2025嗨翻全場吧！

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