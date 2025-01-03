「為愛募年菜」！ 盲人環台16天為公益而跑 今抵達台南

第八屆「盲人環台為公益而跑」今天下午2點抵達台南市議會，今年主題為「為愛募年菜，因為有你在」，共同聯合捐贈年菜金給台南市的六大社福團體。

這次活動由一群視障跑者展開16天的環台路跑之旅，從去年12月28日出發，預計於今年1月12日完成全程。這些充滿勇氣與毅力的跑者將穿越台灣，協助全台各地的社福團體，傳遞愛與希望，並為更多需要幫助的家庭送去溫暖與支持。

視障跑者隊伍今天下午抵達台南，在台南市議會舉行盛大的歡迎儀式。台南華一扶輪社攜手台南南區社、台南北區社、新營東區社、台南夢時代社、台南網路社、台南大員社、台南東寧社，以及台北市同慶扶輪社、台北公益路跑扶輪社，共同聯合捐贈年菜金給善牧基金會、創世基金會、美善基金會、新世代關懷協會、家庭協談協會、黃絲帶愛的連網關懷協會，讓更多弱勢家庭感受到年節的溫暖。

副市長葉澤山表示，這項活動融合跑者的堅持、陪跑員的熱情以及扶輪社及社福人士的善心，感動於視障朋友們創造善的循環讓愛永不間斷，一定會號召更多善心人士加入為愛募年菜活動。

華一扶輪社社長謝馨慧表示，盲人環台為愛而跑的視障朋友們，盡管本身看不見已屬需要被關懷的弱勢族群，仍堅持藉由環台跑透透來做公益，讓更多需要被幫助的弱勢朋友及社福團體能得到資源協助，引起大大迴響。

曾培雅服務處執行長歐政豪表示，為身心障礙者的平權和社會參與發聲是民意代表的責任，很開心這次能協辦如此有意義的活動，希望大家共襄盛舉，協助全台15個社福團體募集愛心年菜，讓有需要的弱勢家庭順利過好年。