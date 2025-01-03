交通部首版標誌標線號誌指引出爐 供18種道路情境圖例

台灣交通事故層出不窮，不少專家學者、路權團體認為應首要改善道路設計工程。交通部運輸研究所在現有法規下，製作首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」，提供18種一般道路情境的組合圖例，揭示正確的配置樣態，可供各縣市政府作為道路改善及養護工程參考，除了紙本以外，未來將發布在道安總動員網站。

交通部長陳世凱指出，交通部近2年除了道安工程改善，也要完善道安法規，還有標誌、標線及號誌設置的問題，今天提出一個參考指引，希望未來提供各縣市在工程方面能有更完整指引。

交通部運輸研究所副所長王穆衡指出，道路交通安全基本法頒布後，行政院核定「國家道路交通安全綱要計畫」，其中包含「推動道路交通標誌標線號誌設置參考指引」，包括提升道路自明性、合理化空間配置、導入安全設計概念。

王穆衡表示，現行道路交通標誌、標線及號誌皆針對單一設施規定，造成實際組合設置時，出現行車資訊不清楚或不一致問題。此次頒布的參考指引羅列18種一般道路情境的組合圖例，揭示正確的配置樣態，有助於中央、地方乃至鄉鎮公所管養道路工程品質一致化。