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綠委盼高屏區醫中+1 醫事司：按分數評估 結果年前出爐

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
去年醫學中心評鑑結果，是否如台北區、北區新增醫學中心，衛福部將在農曆年前公布。本報資料照片
去年醫學中心評鑑結果，是否如台北區、北區新增醫學中心，衛福部將在農曆年前公布。本報資料照片

去年台北區、北區醫學中心醫院評鑑後，新增台北慈濟醫院、雙和醫院、新竹台大分院3家醫學中心，中區、南區、高屏區醫學中心醫院評鑑結束。立委許智傑今開記者會表達醫療資源南北不均，希望增加高屏第4家醫學中心。衛福部醫事司司長劉越萍表示，結果預計在農曆年前出爐。

全國目前共有22家醫學中心，依規定每200萬人可設置一座醫學中心，但去年因為分數相近，因此台北區增加2家醫中；監察院去年曾針對衛福部醫院評鑑，驚呀醫學中心家數時糾正，認為有違醫學中心評定原則，傷害評鑑公信力。

綠委許智傑、邱議瑩、林岱樺等開記者會，會中指出大台北地區700多萬人就有10家醫學中心，但是高屏區300多萬人卻僅有3家，分別為高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚醫院，呼籲增設第4家醫學中心。

劉越萍指出，醫院評鑑按照核定標準，分數有過就有通過，通過就會成為醫學中心，沒有過就沒有辦法，跟大學考試一樣，按照分數評斷。現在評鑑結果已經在行政程序簽合中，過年前應該可以完成。然而，今年結果公布不一定會比照去年，用開記者會的形式對外公布。

去年衛福部前部長薛瑞元曾透露，報名醫學中心評鑑的醫院有增加高屏區中的準醫學中心義大醫院也報名參加。目前全國醫學中心除了高屏區外，分別為台北區的台大、北榮、三總、馬偕、新光、國泰、萬芳、亞東、台北慈濟、雙和；北區新竹台大、林口長庚；中區的中榮、彰基、中國醫大附醫、中山醫大附醫；東區的花慈；南區的成大、奇美。

台大 記者會 醫學中心

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