尾牙季注意！醫師建議飲酒前食用「2類食物」：避免宿醉、胃潰瘍

近期，各家公司陸陸續續舉辦尾牙聚會，犒賞員工一路以來勤奮工作的辛勞，不過，重症醫師黃軒提醒，千萬不要「空腹喝酒」，除了容易喝醉外，也會增加胃痛、低血糖的風險，因此建議民眾飲酒前先進食，減緩酒精吸收速度。

胸腔暨重症專科醫師黃軒日前在臉書提到，聚會千萬不可以空腹飲酒：空腹易使酒精加速吸收，導致血液酒精濃度快速上升，更容易喝醉；且容易有胃痛、胃炎、胃潰瘍等健康狀況，同時加重隔天的宿醉情形；酒精也會干擾肝臟釋放葡萄糖的能力，導致血糖過低，出現頭暈、乏力甚至昏厥。

他建議民眾，在飲酒前先進食，選擇富含蛋白質或膳食纖維的食物，能減緩酒精吸收速度，也可以搭配水分補充，避免過量飲酒；若過量飲酒可能會導致急性酒精中毒，對肝臟、心血管系統和腦部造成嚴重損害，甚至危及生命。

至於多數人習慣在飯後抽菸透氣，黃軒也提醒，抽菸會導致血管收縮，降低血液循環，使身體保暖能力下降，無法達到取暖的功效；且冬季室內外溫差大，頻繁進出可能對心血管系統造成壓力，增加猝死或腦血管疾病的風險，健康的取暖方式才是最好的選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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