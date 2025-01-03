過年不斷藥 慢性病患者過年前用完藥 馬偕開放提前領藥

1月底即將迎來春節連假，馬偕紀念醫院提醒慢性病患者，若是領要結束日在1月25日至2月2日之間，可以在1月15日提前領藥。藥劑部主任陳智芳表示，過年前是領藥高峰，可以提早回診或是利用網物欲月領藥，避免年節藥物中斷。

過年可以放假，但慢性病人長期用藥需遵從醫囑不能中斷或擅自停藥。陳智芳表示，慢性病人應確實盤點目前規律性服用的藥物，若將於1月25日至2月2日服用完畢者，請在1月15日起至1月24日春節休診前回原醫師門診，以確保年節期間不斷藥。

為配合農曆春節假期及全面優化預約領藥作業，提早開放在1月15日預約領藥，預約領藥方式請留意處方箋背面注意事。馬偕紀念醫院農曆春節期間急診照常，門診休診日為1月28日至30日（除夕至初二），1月31日 （初三）開設春節特別門診，2月1日（初四）起全面恢復正常門診。