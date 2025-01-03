營養法滿周年 114位社區營養師助離島長輩改善飲食困境

今天營養及健康飲食促進法實施滿一年，該法去年1月3日公布施行，衛福部國健署指出，實施期間積極布建社區營養推廣中心，截至113年底全國社區營養推廣中心及分中心已設立74處，共聘用114位營養師，推動具地方特色的營養照護服務，並協助改善長者營養不足的困境。

步入超高齡社會，社區長者面臨營養風險，飲食也必須考量咀嚼能力退化等進行設計。國健署長吳昭軍說，社區營養師可為長者進行營養風險篩檢服務，找出具營養不良風險者或營養不良者，提供營養衛教、個人諮詢及追蹤關懷，截至今日服務60萬人次，涵蓋全台33%村里，目標是讓368個鄉鎮均有在地營養服務。

為讓牙口不好的長輩咬得動、吃得下，吳昭軍說，國健署參考國際作法，並根據我國飲食習慣和在地食材，發展高齡營養飲食質地衛教手冊。手冊提供挑選食材、調整切割與烹煮技巧的建議，並運用家中常用餐具進行軟硬度檢測，製作出適合長輩食用的飲食，並於去年首度舉辦料理競賽，參賽者設計設計易於咀嚼、兼具營養的餐點，今年將擴大辦理，提升社會各界對於高齡飲食的重視。

離島居民也是營養缺乏高風險群。國健署分享一名離島長者「福伯」的案例，他妻子早逝，兒女在台灣本島工作，隨年齡增長，出現「齒牙動搖」情況，牙口不好讓他對食物缺乏興趣，導致長期營養不良、身體虛弱，經社區營養師依需求關懷後，福伯開始到社區據點用餐，調整飲食並逐漸恢復強壯體魄，現已可以充滿精神與鄰里互動。

另外，國健署調查民眾營養現況，並結合國際趨勢與實證，系統性修訂「國人膳食營養素參考攝取量」。吳昭軍說，去年已完成維生素A、維生素C、維生素E、硒、鋅、銅等章節審閱，及維生素K、鐵、磷、氟、鉬、錳、鉻、水之修訂建議後，將於今年進行最新版本第9版「國人膳食營養素參考攝取量」草案公告。

吳昭軍表示，未來會以營養及健康飲食促進法為基礎，偕同各地方政府、產、官、學、民、媒，跨域合作共同推廣健康飲食理念，持續建構支持性的健康飲食環境，提升國人的營養及健康飲食知能，全面促進國人健康