解人力荒⋯立法院通過非麻醫執行麻醉 學會批踐踏專業

醫美診所歷年傳出麻醉意外，暴露診所缺少麻醉醫師，患者手術風險增加問題。立法院社福及衛環委員會昨天通過臨時提案，要求衛福部辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科專業訓練後執行麻醉業務，以彌補人力不足。麻醉醫學會則表達強烈反對，認為此舉踐踏、否定麻醉專業。

立法院社福及衛環委員會召委蘇清泉表示，台大醫院長吳明賢備詢時提到，連台大醫療體系麻醉醫師都出缺，金山分院有病患半夜骨折，卻因為沒有值班麻醉科醫師，必須等到隔日上午才能動刀，或將患者遠從金山轉院回到台大總院。連台大醫院都如此，基層診所麻醉科醫師人力荒更為嚴重，許多診所只能讓專科護理師協助麻醉，此現象不解決，恐危急病患麻醉安全。

「全台醫美診所共7百多家，通過醫策會評鑑卻不足40家。」蘇清泉表示，麻醉醫師招募情況不佳，麻醉醫學會卻嚴格管制「水龍頭」，每年僅招募個位數麻醉醫師，不知心態為何，但這是保護既得利益者的行為，盼藉由訓練其他專科醫師執行半身麻醉、舒眠麻醉等，解決人力不足的問題，較重大的手術仍交由麻醉專科醫師處理。

麻醉醫學會理事長余黃平批評，此提案踐踏麻醉專業，麻醉「不是睡一覺就好」，尤其重症醫療更需要麻醉專科醫師執行，輕忽麻醉專科醫師的專業，是讓醫美麻醉落入不安全環境的主因，麻醉專科醫師歷經4年訓練，價值是在麻醉過程發生緊急狀況時，可即時因應，避免患者陷入生命危險窘境，其專業並非任何專科可以取代，訓練其他專科執行麻醉業務，「簡直是開醫療倒車」。

余黃平表示，病人接受麻醉時呈現如睡著般的狀態，但是否已發生呼吸中斷，或體內二氧化碳濃度異常，必須由麻醉醫師以專業進行判斷，且麻醉意外從出現跡象到病人呼吸中止過世，往往只有數分鐘的黃金搶救時間，麻醉醫師必須觀察早期跡象，立刻中斷誘發意外發生的藥物，才能將病人救回。

「麻醉醫師沒有人力不足的問題。」余黃平說，把麻醉問題歸咎於人手不足，是不重視麻醉案權的心態，建議應思考如何把麻醉人利用在最需要的地方，才是長遠之道，何況讓專科醫師接受麻醉訓練，根本無法解決醫美麻醉問題，「這是假議題，與醫美亂象八竿子打不著。」