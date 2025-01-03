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橘子會加劇咳嗽？ 醫點名增咳「5水果」：酸味刺激是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師傑登發文分享5種常被說會加劇咳嗽的水果。圖／ingimage
兒科醫師傑登發文分享5種常被說會加劇咳嗽的水果。圖／ingimage

天冷生病時許多人會出現咳嗽的症狀，而不少人認為吃「橘子」會加劇咳嗽，對此，兒科醫師傑登發文透露吃橘子會加劇咳嗽的原因，並分享5種常被說會增加咳嗽的水果，指出：「酸性刺激才是關鍵」。

兒科醫師傑登在臉書發文，表示許多人會認為感冒吃「橘子」會咳嗽得更厲害，但其實在西醫的觀點裡，「沒有」感冒時絕對不能吃的水果，其實主要是看個人體質，有些人感冒吃橘子會咳得更厲害，但有些人不會，其實是因為「酸性刺激」的關係。

傑登指出，酸味重的水果可能刺激敏感的喉嚨和食道，導致咳嗽更嚴重，如果喉嚨發炎，酸會讓喉嚨更加敏感，如果胃食道逆流，酸性水果會加重胃酸逆流，這也是咳嗽的原因。此外，他分享了5種常被說會增加咳嗽的水果：

柑橘類（橘子、檸檬、葡萄柚）

柑橘類的酸度高，可能會刺激喉嚨或引發胃酸逆流，建議可選擇較甜、較淡的品種，此外葡萄柚與柚子類會影響藥物代謝，用藥期間別碰。

鳳梨

酸性高以外，還有蛋白酶，可能刺激口腔或喉嚨黏膜造成不適，也要避免空腹食用。

奇異果

除了酸以外，還有多種過敏原，有過敏體質的人恐會喉嚨癢或咳嗽，如果沒有過敏時可食用，但盡量選熟透的奇異果。

草莓

同樣會產生過敏，與酸性產生雙重作用，刺激喉嚨，如會過敏應避免食用。

西瓜

雖然酸度不高，但冰涼食用會加劇喉嚨不適，應選擇室溫更適合。

傑登也分享咳嗽時的飲食建議，要避免高酸性水果，減少喉嚨刺激，可選擇更溫和的水果，例如蘋果或香蕉等，適當補充水分、不吃刺激性食物也很重要，雖然橘子並不會「直接」讓咳嗽變嚴重，但對酸味敏感的人，要特別注意。

咳嗽 水果 醫師

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