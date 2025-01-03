網路10年更迭／年輕人只看YouTube？改變台灣數位生態的背後故事 獨家專訪揭秘

在通勤的捷運、公車上，手機播放一支短影音讓你「噗哧」笑出聲；夜晚廚房裡，看著某位YouTuber的開箱影片，學會如何用氣炸鍋做出完美炸雞；這樣的日常，已是你生活的縮影了嗎？YouTube，這個從「殺時間神器」到「靈感製造機」的影音平台，不知不覺成為我們生活的一部分。據統計，台灣超過80%的網友每天使用YouTube，其中一半以上的人透過手機觀看，它正以其獨特的內容生態，重新定義現代人的觀看習慣。

10年間，這個龐大的頻道不僅改變了觀眾的行為模式，更深刻地影響了創作者的生態，從「百萬訂閱」成為創作新標竿，到「千萬訂閱」的熱潮席捲而來，台灣的創作者與YouTube共同成長，證明了這塊平台的無限可能。隨著行動裝置的普及，內容需求不僅更加碎片化，也變得更多元、更精緻。

在這個「滑動指尖」的數位浪潮時代，YouTube如何持續引領觀眾與創作者的步伐？《網路溫度計DailyView》推出10週年專題【擋不住的聲量浪潮－網路10年更迭】，採訪團隊走進位於台北101大樓的Google台灣總部，專訪YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆（後簡稱Sandy），她既是十多年發展的見證者，也是無數台灣創作者背後的推手；她的分享讓我們得以一窺這個全球最大影音平台在台灣的演進，以及創作者們如何在其中找到自己的天地。

創作的自由與平權｜YouTube十年的量與質變化

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根據《Digital 2024 Taiwan》2024年2月報告指出，YouTube在台灣擁有1,920萬用戶，根據內政部2024年11月份的統計，台灣總人口23,402,795人，這意味著超過八成人口是YouTube的活躍使用者，顯示其在台灣社會中的高度滲透率與影響力。YouTube根據2024年6月統計指出，在台灣觸及1,800萬以上成年人口（95%網路人口），每人一天平均超過95分鐘使用YouTube。

這個平台於2005年註冊，2007年開設中文網站，才進台灣耕耘，但那時的創作者並不能從廣告收益中分潤，Sandy回憶當時「創作環境相當不容易，我們花了五年的時間，才逐漸培養起台灣創作者的生態，蔡阿嘎花了六年，2014年才達到百萬訂閱。」台灣的數位內容產業才逐漸走向正軌，2012年YouTube推行創作者合作計劃，《網路溫度計》曾於2016年調查「十大非載不可APP軟體」，YouTube名列第三，網路討論度僅次於Facebook、LINE；2019年盤點「台灣20大最具領袖價值YouTuber」，最小年紀才20歲；2020年觀察到演藝圈加入YouTuber行列，歌手楊丞琳當年訂閱數已達51.1萬。今年，《網路溫度計》盤點「十大百萬YouTuber」，十年前後網路聲量大洗牌。

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根據YouTube統計，在台灣粉絲訂閱數超過百萬的頻道，2017年有9個，2023年底已超過160個；在台灣粉絲訂閱數超過十萬，2017年超過200個頻道，2023年暴增至逾2500個頻道，「今（2024）年第一個台灣頻道突破千萬訂閱（奇軒Tricking），真讓我感到驕傲！」Sandy與有榮焉地分享台灣YouTube生態的新里程紀錄。

談到台灣創作者的變化，Sandy充滿欣慰「我們看到的是內容質與量的雙重變化」，越來越多創作者投入，豐富了內容的多樣性；另一方面，許多創作者開始追求更高的製作水準，甚至把影片做到節目化的水準。她舉例「以往隨手拍的影片，如今已經變得更精良。很多創作者組建團隊，打造出具有完整節奏和高質感的影片。」她進一步解釋，「不論你創作什麼，只要通過YouTube，就能找到想要的粉絲，並找到屬於你的收益模式。」她認為，這種自由與平權正是YouTube最引以為傲的特點，也讓創作者能在數位浪潮中保持創新與突破。

主導權在觀眾手上｜全球化帶來的機會與挑戰

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根據國家通訊傳播委員會（NCC）的統計，台灣有線電視訂戶數在2017年達到高峰（約527萬戶），持續下滑；截至2024年第3季末，訂戶數已降至約438萬戶，家戶普及率從61.02%下降至46.73%，短短七年間，有線電視服務流失了近88.7萬戶訂閱，用戶逐漸轉向更具彈性且多元的OTT串流影音服務。這一趨勢不僅顯示觀眾收視習慣的顯著改變，也對傳統有線電視市場造成了深遠的衝擊。

YouTube的便利、即時性，不只是創作者的舞台，也深刻改變了傳統媒體的生態格局！透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近四年（分析區間2021/1/1至2024/12/25），範圍「排除YouTube頻道」，討論關於「YouTube」的關鍵領袖前21名，12個來自Instagram，新聞相關頻道類佔了8個；YouTube於12月初公布台灣2024年度影片排行榜，一月份適逢總統大選戰況激烈，相關的造勢活動與電視台開票直播佔據「熱門影片」排行榜達4個席次；新聞媒體正透過YouTube重塑自身定位，重新吸引專屬的觀眾群體。

但，這樣的轉變也讓有線電視在競爭中節節失守；隨著YouTube成為觀眾接收新聞的主要平台之一，Sandy評估「根據後台數據有四、五百萬位用戶，透過電視觀看YouTube，裝置的擴置如何讓每位使用者隨時隨地可以觀看，是現階段團隊的挑戰之一」。傳統電視媒體在時效性、內容分發與受眾黏著度上面臨巨大挑戰，如何在數位浪潮中找到新的定位，已成為傳統電視產業不得不面對的課題。

創作者的挑戰與成長｜流量、收益與全球競爭

全球化特質為台灣創作者帶來巨大機遇，Sandy以兒童歌曲《Baby Shark》的成功為例，這首歌在YouTube上的觀看次數已突破130億次，觸及243個國家，成為全球觀看次數最多的影片之一。「《Baby Shark》的成功顯示，全球化的平台能讓創作者在短時間內觸及多國觀眾。對台灣創作者來說，這是一個值得掌握的方向。」她指出，隨著平台的國際性擴展，創作者的舞臺也越來越大。

然而，全球化也帶來了更激烈的競爭，根據2023年的數據，YouTube每分鐘新增約500小時的內容上傳，競爭者來自世界各地。創作者需要更加精準地定位自己的受眾，並結合數據工具快速調整策略，才能在激烈的環境中脫穎而出。Sandy以遊戲實況YouTuber阿神為例，「他看數據的能力甚至比我團隊的任何一個人都厲害，他能將Art跟Science，數據與藝術和科學結合，快速調整內容策略。這對於YouTuber而言，是成功的關鍵。」她認為，創作者若能掌握數據洞察，就能加快內容的迭代速度，找到自己的核心優勢；根據YouTube內部數據顯示，設置在台灣的頻道所製作內容的總觀看時間，截至2023年底，超過35%來自台灣地區以外的觀眾。

短影音崛起｜數位原生世代的主導權

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在流量與收益這兩大核心議題中，短影音成為觀眾和創作者的焦點。根據2022年的統計數據，YouTube 57%的觀看次數來自短影音內容。Sandy觀察到「碎片化的時代來了！觀眾的口味變化很快，尤其是年輕世代，更喜歡利用碎片化時間觀看內容。」短影音創作者奇軒以快速且具吸引力的內容成功突破千萬訂閱，海外觀眾占比甚至超過40%，「這現象也讓數位原生世代有更高的主導權」。根據Influencer Marketing Hub的調查，24歲以下的TikTok用戶占比高達67%，Z世代成為短影音的核心用戶；而這個佔全球25%人口的世代，也被視為最具消費潛力的族群。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近四年（分析區間2021/1/1至2024/12/25），討論關於「YouTube」的網路探索概念，出現「Premium、Shorts、Music、家庭方案」等（請見下圖），每個探索概念面積越大代表與議題關聯度越高；換句話說，對於廣大網友而言，Premium與「YouTube」議題討論關聯度高於首播。Sandy表示，平台精神秉持著「不希望犧牲任何一個上傳的影片」，即使非常多的影片它可能是零，或是一的觀看次數，「假設觀眾真的支持這個頻道的創作者的內容，你可以是支持他，變成他的頻道會員；或者是你加入這個YouTube Premium，廣告的次數會減少。」無論是會員制，還是Premium，YouTube透露，後臺數據皆有成長。

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YouTube的角色不僅是提供工具，更是創作者的支持者。「我們經常舉辦聚會或培訓，幫助創作者交流經驗，甚至扮演客服角色，解決他們對政策或產品的疑問。」Sandy也提到，近年創作者探索更直接的變現模式，2023年9月份開放「Shopping」功能，讓大家在觀看影片的過程中一邊購物，「過去兩年，我覺得還蠻開心的，就是把課程、購物、頻道會員這些機制，讓創作者跟觀眾可以適用」，截至2023年12月為止，在台灣年營收達到新台幣10萬或以上的YouTube頻道數量年增率超過5%且持續成長中，這些新興形式正改變傳統的內容營利方式。

平台責任與觀眾選擇｜AI與規範的雙面管理

根據《Digital 2024 Taiwan》報告指出，台灣網路使用者上網行為，第一名是「找資訊」（61.1%），其次就是「觀看影音」（60.1%），內容把關愈發重要，在內容審核方面，YouTube採用AI與人工結合的方式，確保不適宜或有害的內容不會被廣泛傳播；YouTube全球2024年1至9月份，移除影片數量高達25,909,362個，根據YouTube社群規範違規處置統計，排除自動偵測的影片總計有884,181個，換算高達96%是在被觀眾檢舉之前主動偵測並移除。「這兩年『詐騙』等相關廣告或內容，真的速度非常地快，加上AI生成，所以速度更快，然後變化的模型也很快，他們（詐騙）的確也是比較國際型的在做，他可能不是針對只有臺灣。」Sandy強調，仍需要與政府、民間、用戶合作，「我們希望把選擇權交還給觀眾，讓大家能夠負責任地決定自己想看什麼，這是YouTube對開放平台的堅持。」也提醒使用者「看到不適當的影片，可以點擊影片旁邊三個點點的檢舉按鈕，我們都會Take User的舉報。」

給年輕世代的建議：用熱情改變世界

2019年COVID-19疫情爆發，迅速蔓延全球，並在2020年至2022年間徹底改變了人們的生活方式。這段時間被視為線上平台的黃金時代，YouTube的觀看量迎來爆發式增長，但也帶來了激烈的內容競爭與專業化的挑戰。Sandy表示，疫情雖改變了世界，卻也開啟了數位學習的新篇章，根據2022年的調查數據「超過一半的YouTube觀眾使用平台的主要目的是學習，我們推出了課程功能，探索版位也有『課程』頻道，甚至有精選推薦，台灣是在全球排名第六個啟用這個功能，算蠻前面的」，創作者過去只能依靠一支支影片宣傳他的擅長、專長，課程的方式是可以讓他比較結構性，然後可以是第一堂課、第二堂課…讓觀眾可以一次性的去做完學習。再加上文字、出版的產業亟需數位化與變現，YouTube目前與台大和均一教育平台合作，推出從國小到大學的教育課程，提供免費及付費學習資源，實現教育的平權、學習平權；這個偌大數位帝國不再只是娛樂的頻道，更成為知識傳遞的橋樑。

對年輕世代，Sandy給出兩個建議，如果想成為YouTuber，熱情是關鍵，清楚了解自己想傳達的訊息；她強調，不要把YouTuber當成目的，而是應該理解自己想達成的目標，並以創作為方法去實現它；她也提醒創作者「還需要掌握會計、人事管理等能力，因為這些都是經營一個頻道不可或缺的一部分」。

若想加入Google或YouTube，則需要培養解決問題的能力和靈活的學習態度，「改變會一直發生，而快速應變和與團隊合作的能力，會讓你在變化中找到屬於自己的定位。」這片數位疆土，正在由每一位點擊、評論、分享的觀眾重新書寫版圖；YouTube的下一個十年，無論是AI推薦算法的精準進化，還是個人化觀看體驗的全面升級，科技與人性在此交匯，塑造出前所未有的內容生態。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2024年12月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『YouTube』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)、「關鍵領袖」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

*註3 關鍵領袖：計算觀測主題網路互動數最高的社群。

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