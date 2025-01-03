發大財不是第一！2025十大新年願望 見偶像、結婚都上榜

2025聲量最高的新年願望揭曉

每到新年，大家總會不免俗為今年制定新目標，期許未來的日子能過得更好。無論是希望生活更加幸福，還是財運亨通無阻，這些目標往往承載著我們對未來的美好憧憬。揮別2024年後，今年的你又準備許下什麼心願呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，曾於去年調查過2024新年新希望Top 10，2025年元旦再度為大家奉上最新版的10大新年願望。從這份清單中可看出，除了投資理財、中樂透等金錢方向願望仍穩坐前十名外，還有去年多個未上榜的目標也一口氣衝上排行榜，快來看看今年的榜單到底產生哪些變化吧！

No.10 步入禮堂

隨著時代的變遷與觀念的改變，現在有越來越多人崇尚「不婚不生，幸福一生」的理念，但對許多人來說，步入婚姻殿堂依然是不可或缺的目標，也是人生中最重要的里程碑。在2025年，這個心願依然能夠引發許多人心中的共鳴，無論是有穩定交往對象的男女，還是正在找尋真愛的單身貴族，不少人都希望在這新的一年裡，能夠找到執子之手與子偕老的另一半。網友討論「雖然還是單身，但希望今年就能遇到真愛閃婚」、「今年求婚成功就不用被長輩一直念了XD」、「我什麼都有了，就差一個老婆了」。

No.9 買房買車

除了結婚外，購車買房也是成家必備條件之一，這些目標不僅是物質上的象徵，更是生活品質升級的具體表現，象徵著一個家庭的穩定與未來的美好。然而，在現今房價、物價不斷飆升的情況之下，擁有房車的壓力似乎越來越大，儘管如此，這個願望依然成為大家夢想清單中的常客，顯見台灣人對於「擁有屬於自己一片天地」的渴望。無論是透過買房來建立一個避風港，還是購入心儀的車款來提高生活的便利性，都成為不少人在新年裡的心願之一。「今年我一定要在市中心買一套屬於自己的房子」、「換車已經拖了好久，2025年一定要實現！」、「希望今年能找到一間符合預算的房子啊啊啊」

No.8 見到偶像圓夢

示意圖／ChatGPT

隨著影劇娛樂的蓬勃發展，偶像文化逐漸成為現代生活的一部分。尤其對追星族而言，偶像已不只是螢光幕上的人物，更是自己生活中的精神支柱。不管是見面會、演唱會還是簽名會，與偶像的近距離接觸，往往能夠激發出無限的能量和動力，也成了追星族人生中必解鎖的清單之一。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，本次調查的聲量高點是落在2024年12月8日，VOGUE於臉書上分享江蕙即將在2025年舉辦演唱會，引發廣大網友熱烈討論「這次有20場應該比較好買！」、「等了10年終於等到二姐再開唱了，有實名制太棒了」、「謝謝被歌迷呼喚出來的二姐，支持江蕙」、「看在我連續6個月發票沒中的份上，讓我中一次二姐的演唱會吧！」

No.7 國內旅行出遊

在快節奏的生活中，許多人都渴望能夠放慢腳步，遠離繁忙的工作與壓力，享受一段屬於自己的悠閒時光。特別是在疫情結束後，出現一波報復性旅遊熱潮，除了國外旅行，大家也逐漸把目光移向國內，跟情人或三五好友來場說走就走的輕旅行。無論是在山林間吸收芬多精，還是海岸邊的微風細語，這些短途旅行都能讓人重新感受歲月靜好的療癒時光，找到生活與工作之間的平衡。「今年一定把特休都請掉，帶女友出去玩」、「計畫今年至少每兩個月就要旅遊一次，好好犒賞自己」、「國內還有好多景點都還沒朝聖過，今年一定要解鎖起來。」

No.6 中樂透、一夜暴富

示意圖／ChatGPT

說到人生的願望清單，那跟金錢相關的夢想也絕對是榜上有名。每期的樂透或威力彩的開獎總吸引著大量人的關注與期望，每個人都希望藉此一夜翻身，不再為五斗米折腰，早日過上財務自由的生活。即使知道現實中中獎的機率微乎其微，但不少人仍懷抱著「一券在手，希望無窮」的心裡，甘願花錢買一個夢想。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，今年跟樂透相關的聲量高峰期區間是落在2024年2月9日至15日，也就是農曆新年之際，在臉書、PTT、YouTube各大社群上都出現買彩券或刮刮樂的相關訊息，顯見台灣人對發財的欲望在新年裡更加強烈。「等我刮中頭獎，開工第一天就秒提辭呈」、「一次也好，讓我中個樂透頭獎吧」、「我不求頭獎，只要能刮中個一兩百萬就夠了。」

No.5 讓自己看起來更好

身處在這個外貌紅利的社會，許多人都不小心罹患容貌焦慮，尤其女性更為顯著。小至美甲護髮，大至抽脂整容，無一不為了讓自己看起來更好、更完美。不管是透過健身、護膚還是醫美，越來越多人在新的一年決定將「提升外貌」列為新年目標。這個願望的背後，不光是追求外貌的改變，更希望能夠藉此提升自己的自信心，進而改變整體的心情和人際關係。「今年一定要徹底實行減肥計畫，讓自己瘦回疫情前的體重」、「決定要好好運動，一週至少五天」、「年紀慢慢有了，好像是時候該來去做一下醫美了。」

No.4 投資理財、財富自由

隨著金融知識的普及與個人理財觀念的提高，越來越多人將「投資理財」視為達成財務自由的途徑。過去一般的儲蓄觀念已經無法應對現今的高成本生活，對現代人來說，理財不再只是節省開支，更是一種資本運作的智慧。比起靠彩券一夜致富的第六名，投資理財算是一條較為符合實際的目標，因此靠它增加被動收入成為許多網友的新年新希望。「2025年我要開啟我的投資計劃，增加被動收入來源」、「今年學會如何投資理財，不再讓錢白白流失」、「YT有很多教人理財的，今年要找時間來研究一下。」

No.3 幸福開心、愛自己

不論外界如何變遷，追求內心的幸福與滿足依然是最重要的願望之一；這個願望並不局限於物質的追求，更強調情感、心理和精神的豐富與成長。無論是在感情中獲得情緒價值，還是學習如何善待自己，這些心願都彰顯出現代人對於自我價值的追求。在現今繁忙的生活中，很多人逐漸意識到，擁有更多的物質財富並不等同於擁有真正的幸福，與其一味追求外在的成就，不如從內心出發，關注情感的滿足與自我心靈的成長。因此，越來越多人將「幸福開心、愛自己」視為新一年的首要目標，「今年我要學會放鬆，給自己更多的時間做自己喜歡的事」、「不再為他人活，我要先學會愛自己」、「今年最大的目標就是過得開心，擺脫不快樂的事情。」

No.2 世界和平 國泰民安

近年來，世界各地天災人禍頻傳，從新冠疫情、地震，再到飛機空難，各種突如其來的災難接踵而至，無論是自然災害還是社會動盪，都讓人深刻體會到人類脆弱的一面。在這樣的背景下，「世界和平，國泰民安」成為了許多人心中最迫切的願望之一。每個人都渴望生活在一個更加和諧、穩定的世界中，因為和平與安定是幸福生活的基礎，只有在這樣的基礎上，人們才能夠無憂無慮地過上自己理想中的生活，並為未來的發展創造更多可能性。網友表示「希望新的一年再無任何災難發生」、「好不容易擺脫疫情的陰霾，希望未來一切都能更好」、「希望這種安穩的日子能持續到永遠。」

No.1 身心靈健康

本次調查由「身心靈健康」以562,548筆聲量拿下排行榜冠軍，透過這份榜單可看出，人們對於它的重視度甚至還遠超於財富物質層面的追求。雖然這個心願看似平凡，但實則是最具意義深遠的願望。身心靈健康不僅僅是身體上的無病無痛，更涵蓋了心理和情感的健康。身處在這個高壓的社會中，越來越多人開始意識到，僅有身體健康已經不足以應對生活中的各種挑戰，心靈的平和與情緒的穩定也同樣不可忽視。網友許願「希望自己和家人都能身體健康面對未來每一天的挑戰」、「平安健康就是我今年最大的心願了」、「錢財都是浮雲，只有身體健康才是真的。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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