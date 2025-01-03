台鐵近期第3次出包 E500型機車出軌輾壞轉轍器

國營台灣鐵路股份有限公司E500型機車今天在七堵調車場調車線出軌，輾壞轉轍器及相關設備，台鐵緊急調度另一列車，未影響旅客，但這是去年12月19日後台鐵第3起車輛受損事件。

根據台鐵提供資料，出軌的是125次PP自強號後端E500型電力機車其中1軸，出軌後輾壞3組轉轍器及連桿等相關設備，目前不清楚出軌原因，仍待調查。

台鐵說，125次當時仍在調車場內調車線上，事件發生後，台鐵立即調度其他列車替代125次營運。

E500型機車是台灣首次引進日本製造客貨兩用電力機車，主要牽引PP自強號、莒光號。

2024年12月19日上午，台鐵潮州基地乙調車機將1列EMU3000新自強號推進整備線例行檢修時，列車撞上止衝擋，車頭鼻頭蓋破損；下午1列EMU900區間車進花蓮站機務段內洗車線時也撞上止衝擋，車頭前端受損及車軸出軌。