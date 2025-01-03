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影／阿里山林鐵通車112周年慶 全線通車續華麗轉身

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年，搭乘檜木列車。記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年，搭乘檜木列車。記者魯永明／攝影

嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年，去年全線通車，接續推動阿里山林業及文化軸帶計畫，林業及自然保育署長林華慶宣布8年2期林業及文化軸帶計畫，60多億預算逐年編列，今年第1期第2年，以鐵路為軸心沿各站場，如「魚骨般」擴散，推動打造文化旅遊深度體驗。

「篳路藍縷林鐵人，復舊創新慶重生」，阿里山林鐵通車112周年感恩慶活動，林業署長林華慶、退休林務局長顏仁德、前副局長楊宏志、阿里山林鐵及文資處長黃妙修等退休及現任林鐵人，共聚一堂，市長黃敏惠等嘉縣市各界來賓及議員參加，觀賞林鐵回顧影片、搭乘檜木列車。

阿里山林鐵2024年7月6日，迎來中斷15年的全線通車，旅客可搭乘林鐵小火車往返嘉市、阿里山遊樂區。賴清德總統親臨阿里山慰勉感謝林鐵人，阿里山林鐵全線通車後，華麗轉身最後一哩路，推動「阿里山林業及文化軸帶計畫」。

林華慶說，林鐵全線通車安全最重要，道渣、路基等改善，增加沿線通訊設備，目前進行最後一期光纖埋設，下半年有新購入觀光列車加入營運，8年2期林業及文化軸帶計畫，60多億預算逐年編列，今年推動第1期第2年計畫，林業及文化軸帶計畫以鐵路為軸心，從山上森林遊樂品、山下製材所改善，沿各站場如「魚骨般」擴散，結合嘉縣市府推動。

林華慶說，林鐵風災中斷、沿線柔腸寸斷，林鐵人修復通車過程，如同人體「斷骨、接骨、轉骨」過程，針對外界關切林鐵行駛地震頻繁安全問題，林華慶表示，監測邊坡安全，路線長邊坡多，是一大挑戰，確保林鐵行車安全，沿線通訊、監測、光纖埋設等，積極推動改善。林鐵人感謝大家都是「林鐵靠山」。

嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年。記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年。記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年，搭乘檜木列車。記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年，搭乘檜木列車。記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年。記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵上午在北門車站慶祝通車112周年。記者魯永明／攝影

觀光列車 阿里山

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