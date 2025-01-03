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環境部公告SRF等燃料空污法規 加嚴管制減低污染

中央社／ 台北3日電

因應2050淨零排放路徑推動廢棄物資源循環燃料化可能衍生的空污問題，環境部今天表示，公告6項強化使用SRF等燃料的空污法規，接軌國際加嚴管制、落實適材適所，以減低污染。

環境部發布新聞指出，2日修正發布及公告6項強化管制使用固體再生燃料（SRF）、廢棄物再利用燃料等燃料相關空污法規，接軌國際加嚴管制，落實「適材適所」的精神，促進產業自我評估污染防制能力，從而選擇適用燃料類別並適度轉型，以減少環境污染衝擊。

修正重點有4項，環境部指出，「接軌源頭成分標準」，跨部會接軌固態生質燃料、SRF及廢棄物再利用燃料成分標準；「強化製程設備管理」，明列各類燃料使用對象及高規格要求應裝設的空氣污染防制設備。

「加嚴燃料使用排放標準」，接軌歐盟等國際排放規定，新增重金屬與戴奧辛排放標準及排氣含氧基準。

「務實掌握排放污染」，要求受連續自動監測列管的SRF、廢棄物再利用燃料使用廠應增測戴奧辛指標物種，另使用廠應定期執行排放管道污染檢測。

這次公告的法規包含「公私場所固定污染源燃料混燒比例成分及防制設施管制標準」、「公私場所固定污染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「鍋爐空氣污染物排放標準」、「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」。

以及「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」與「公私場所應定期檢測及申報之固定污染源」。

SRF 廢棄物 空污

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