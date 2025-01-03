台灣好湯「金泉獎」票選唯一支持「台南關子嶺溫泉區」有好禮
台南市白河區的關子嶺溫泉，是世界三大泥漿溫泉之一，交通部觀光署有台灣溫泉奧斯卡之稱的金泉獎票選活動已經自起跑，為期一個月，台南市觀旅局為鼓勵大家支持優質好湯關子嶺溫泉一票，加碼關子嶺文青杜邦袋、野餐摺疊包及關嶺上河圖涼感巾等好禮，投票支持就有機會抽中。
台南市觀旅局表示，關子嶺溫泉最大特色是黑濁泥狀的泉水，含有豐富的礦物質，非常珍稀。且歷史悠久超過百年，早在日治時期，關子嶺溫泉就被列為台灣四大名湯之一，加上四周環抱著枕頭山、崁頭山與大凍山等群峰，景色怡人，泡湯兼賞景一舉兩得。
市長黃偉哲也說，關子嶺是全台最早開發，享負盛名的天然泥漿溫泉，屬鹼性碳酸泉，泡湯後令人全身舒暢，皮膚紅潤光潔。結合百年歷史的泥湯、膾炙人口的桶仔雞美食以及美不勝收的國際級美景，是大家體驗泡湯旅遊的首選。
觀光旅遊局長林國華表示，觀光旅遊局在「台南旅遊」粉絲專頁推出加碼抽獎活動，民眾於票選期間票投「關子嶺溫泉區」，並於「台南旅遊」粉絲專頁專屬貼文下上傳投票之截圖畫面，以及標註三位朋友且留言「票投關子嶺溫泉區一起抽好禮」即可參加抽獎，獎項有關子嶺文青杜邦袋、野餐摺疊包及關嶺上河圖涼感巾等多樣專屬好禮，歡迎大家踴躍參加。
觀旅局表示，即日起至1月31日止，民眾只需加入「台灣好湯」官方Line@帳號(@hotspring_taiwan)並進行註冊認證後，即可獲得一次投票機會，每位參與者單次最高可投給5個溫泉區。請唯一支持關子嶺泥漿溫泉，除了享受投票的樂趣，還有機會帶回關子嶺專屬好禮。
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