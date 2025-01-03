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下周一冷氣團再襲！ 氣溫急墜愈晚愈冷、影響時間長

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

即將揮別連日陰沉天氣，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，過去幾天持續受到南方雲系的影響，各地都有偏多的雲量，今天才隨著水氣開始減少，降雨逐漸趨緩。明天台灣附近中高層的大氣風向轉變，這些南來的雲系跟水氣會逐漸往東往南離開台灣附近，各地天氣都有轉好的機會。

天氣風險公司表示，明天東北季風減弱、環境風向逐漸轉為偏東風，西半部地區都有機會轉為晴到多雲天氣。大台北、東半部迎風面及山區可能還是有稍多的雲量及零星短暫雨機會。周日大環境還是維持偏東風，但在台灣海峽北部有小小的渦漩發展，會為中北部帶來西北至偏北風。北部雲量增多，再次有短暫雨機會。中部沿海地區雲量較多，內陸不受影響。南部還是維持晴到多雲穩定天氣。東部以多雲為主，降雨機率也會降低。

下周一天氣再度變化，隨著新一波大陸冷氣團逐漸南下，又會帶來東北季風增強。天氣風險公司表示，迎風面北部、東半部又會轉成多雲或陰並有短暫雨的天氣，但水氣偏多的時間不長，預估下半天到晚間就會逐漸減少，恢復多雲到晴天氣。中南部地區天氣不受影響維持晴到多雲。

氣溫部分，天氣風險公司表示，2024年12月是近10年來台北站12月月均溫第二低，為17.6度，僅次2022年的16.6度，雖然連強烈大陸冷氣團都沒達標，但稍次一級的大陸冷氣團頻繁南下，帶來較長時間的偏冷氣溫。

未來天氣，天氣風險公司表示，周末兩天隨著天氣轉好，且東北季風減弱，各地氣溫有回升的趨勢，但下周一又會有冷氣團南下，氣溫再次下滑、愈晚愈冷，而且這波影響的時間也可能會比較長，一直到下周五、周六都還是偏冷的氣溫型態，期間在早晚時段的空曠地區也會有極端低溫發生的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 風險

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