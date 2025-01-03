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流感疫苗開放全民接種 2天累計已4.5萬劑

中央社／ 台北3日電

今年元旦流感疫苗開放全民接種，COVID-19最新JN.1疫苗也增加Novavax廠牌。衛生福利部疾病管制署今天表示，1日至2日累計共已接種4萬5232劑流感疫苗、8608劑JN.1疫苗。

疾管署日前宣布，今年元旦起，公費流感疫苗擴大提供全國年紀逾6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗部分，疾管署表示，共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，元旦起提供滿12歲以上且尚未接種莫德納JN.1疫苗者接種1劑，優先給不適合接種mRNA疫苗者施打。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，元旦當天共接種流感疫苗1萬4638劑、2日接種3萬594劑；JN.1疫苗則元旦接種2356劑、2日接種6252劑，自去年10月1日開放接種累計至114年1月2日，共接種179萬3828劑。

曾淑慧表示，流感疫苗開放全民接種後，打氣「還不錯」，元旦當天接種數比先前假日的1000到2000劑高不少；COVID-19部分，今年JN.1疫苗打氣也比去年XBB疫苗同期接種的86萬8650劑大幅上升。

曾淑慧提醒，年節將至，南來北往、家庭聚會或民眾出國旅遊增加，加上天氣持續寒冷，雖然國內COVID-19疫情沒有明顯上升、還是相對平穩狀態，但其他國家疫情有上升狀況，國內流感也已進入流行期，因此提醒民眾還是要小心風險。

台大醫院家庭醫學部社區醫學科主任詹其峰接受媒體採訪也提醒，對於年紀大、免疫力低下的高風險對象，根據國外研究，接種COVID-19疫苗可以降低肺炎住院或死亡的風險6到7成，但若接種新疫苗，保護力則已消退；接種流感疫苗也可以降低一半以上重症風險。

COVID-19 元旦 流感疫苗

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