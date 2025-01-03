CES 2025開幕倒數 新光保全吳昕東率隊赴美 掌握AI應用脈動

全球科技界年度盛事CES國際消費性電子展將於1月7～10日於美國拉斯維加斯盛大登場。新光保全董事長吳昕東今年將再度親自率隊前往參訪，探索最新科技應用趨勢和技術發展脈動接軌，預計也將與國科會「臺灣科技新創基地TTA」帶領的「台灣隊」新創團隊交流，深化產業生態鏈新機會。

新光保全指出，2025 CES聚焦AI人工智慧、數位健康、汽車科技與先進移動技術，今年主題「Connect. Solve. Discover. DIVE IN.」，著重新興科技的沉浸式應用於日常生活的各個層面，正是新光保全打造全方位安心安全服務的方向。

吳昕東表示，CES是每年世界科技業展示創新成果並尋找合作夥伴的最佳場域，「從看展覽中學習，是帶動團隊進步最快速的方式」，吳昕東親自率團，並要求團員觀察核心產品和技術，掌握消費者需求的變化和市場的方向，進一步優化新光保全的服務和發展策略。

新光保全此次觀展除了要看知名大廠應用概念，也預計會前往國科會的「TTA臺灣科技新創館」，與台灣新創企業交流。台灣館包括AI、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技、擴增或虛擬實境、智慧城市、智慧家居等領域的最新技術。其中新光保全投資的「URSROBOT」自行研發戶外機器人精準定位導航技術、AI視覺避障、及機隊操作功能，推出了新一代的AI智能割草機器人，亦獲選進入新創台灣隊。

吳昕東指出，此次參訪鎖定科技應用，希望激發合適的應用概念，協助新保發展更多元的應用服務；同時因應2025「超高齡社會」的市場需求，新光保全也將鎖定數位健康、智慧家居等領域進行重點考察，返台後將進行後續應用研發合作進行評估。新光保全期望藉由CES 2025，強化與國內外技術團隊的合作夥伴關係，推動智慧安全服務的全面升級，為市場創造更多元的服務與可能性。