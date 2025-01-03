快訊

中共不放過貪官 重開殺戒首位「死立執」曝光

提變更議程改選立院院長 柯建銘：非罷免韓國瑜不可

與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令

陳世凱：台灣燈會搭配永續旅遊概念 估可吸引千萬旅客

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2025台灣燈會即將在2月12日元宵節登場，交通部長陳世凱3日指出，今年燈會不僅思考了永續的概念，也具備一定的科技感，此次燈會希望能吸引1,000萬人次遊客前來。

觀光署指出，此次主燈不以具象蛇為造型，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，期許全世界旅客來體驗，被國際媒體讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」之「台灣燈會」，同時以「無限樂園」為名，象徵台灣燈會的歡樂氛圍。

觀光署說，主燈含底座總高度18公尺，透過機械轉盤裝置 360 度展現，運用AI及動作捕捉等多項嶄新科技，以其擅長的影像創作，呈現多元豐富視覺元素，涵蓋棒球文化、機場意象、在地人文、國際參與等多項元素，展現千變萬化的視覺語言。

此外，巧逢中華隊於此次世界12強棒球賽勇奪金盃，邀請凃曲羿、畇二、陳嘉玟、琪琪四位職棒啦啦隊員，透過動作捕捉科技來操控影像動態融入主燈秀。

另外，也邀請陳世凱、桃園市長張善政、觀光署長周永暉、桃園市觀旅局長周柏吟共同參與彩繪創作桃子表情圖像創作，並首次邀請來自世界各地的外籍交換生共同創作，用母語書寫祝福臺灣的話，讓主燈展演除光影變化外，來自世界各地源源不絕無限的祝福與溫暖。

陳世凱指出，今年台灣燈會剛好是第36屆，恰逢職棒也已經36週年，今年的主題也有剛好與棒球結合，而這次設計的主題也特別使用了無限的形象，代表台灣有著無限可能。

陳世凱也提到，今年的提燈設計也有特別思考永續的概念，因此可以看到小提燈中不用裝設一般乾電池，則是可以用Type-C充電，可減少乾電池回收。

觀光署長周永暉補充，除了這次小提燈運用充電的方式外，在今年的燈會展區，都落實ESG的概念，目的就是希望能夠創造綠色永續旅遊的理念，此外，台灣燈會的宣傳也會同步在全球16個觀光服務分處（TTIC）同步放送。

桃園市長張善政則表示，今年燈會的主場地跟付場地都在機場捷運的A18跟A19，交通非常方便，展區裡面特別融合了桃園的文化特色，包括客家、閩南、新住民等相關文化背景，歡迎大家可以前往桃園參加今年台灣燈會。

台灣燈會 機場捷運 觀光

延伸閱讀

2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」亮相

濟州航空空難179死！交長視察全台唯一「跑道攔阻系統」籲飛安勿鬆懈

砂石車不用再走平面！台64接台61南下方向匝道正式通車

財劃法修正通過 陳世凱憂心：預算減少、工程時間往後延

相關新聞

台鐵列車於調車場出軌壓壞轉轍器 影響部分列車延誤

台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，今天中午從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌...

小孩晚上咳到醒 醫提醒冬季2狀況易誘發、留意7徵兆

台灣冬季濕冷、溫差大，容易誘發氣喘發作，且冬季病毒活躍，呼吸道感染也是兒童常見氣喘發作原因。小兒科醫師指出，過敏原、空氣...

冷空氣接力漸升級 賈新興： 下周五直逼強烈冷氣團等級

未來1周冷空氣一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，桃園以北及宜蘭整天氣溫不超過20度，除了...

水氣減少仍偏涼 下周冷氣團壟罩、南部日夜溫差達10度

下周又有大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署技正林秉煜今天表示，下周一深夜開始未來1周大約14度左右，過去在各個電腦模式反應上...

因應春節需求 金門小三通1月14日起每日增開6航次

因應金門小三通航線載客率上升，及春節連續假期需求，交通部航港局今宣布，1月14日起金門-廈門航線將由每日10個往返航班，...

今陰雨周末好轉 下周冷氣團影響至少5天、10度以下低溫

今天東北季風再度增強影響，清晨各地仍感寒意，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，且受南方雲系影響，各地以陰天為主，北部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。