陳世凱：台灣燈會搭配永續旅遊概念 估可吸引千萬旅客

2025台灣燈會即將在2月12日元宵節登場，交通部長陳世凱3日指出，今年燈會不僅思考了永續的概念，也具備一定的科技感，此次燈會希望能吸引1,000萬人次遊客前來。

觀光署指出，此次主燈不以具象蛇為造型，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，期許全世界旅客來體驗，被國際媒體讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」之「台灣燈會」，同時以「無限樂園」為名，象徵台灣燈會的歡樂氛圍。

觀光署說，主燈含底座總高度18公尺，透過機械轉盤裝置 360 度展現，運用AI及動作捕捉等多項嶄新科技，以其擅長的影像創作，呈現多元豐富視覺元素，涵蓋棒球文化、機場意象、在地人文、國際參與等多項元素，展現千變萬化的視覺語言。

此外，巧逢中華隊於此次世界12強棒球賽勇奪金盃，邀請凃曲羿、畇二、陳嘉玟、琪琪四位職棒啦啦隊員，透過動作捕捉科技來操控影像動態融入主燈秀。

另外，也邀請陳世凱、桃園市長張善政、觀光署長周永暉、桃園市觀旅局長周柏吟共同參與彩繪創作桃子表情圖像創作，並首次邀請來自世界各地的外籍交換生共同創作，用母語書寫祝福臺灣的話，讓主燈展演除光影變化外，來自世界各地源源不絕無限的祝福與溫暖。

陳世凱指出，今年台灣燈會剛好是第36屆，恰逢職棒也已經36週年，今年的主題也有剛好與棒球結合，而這次設計的主題也特別使用了無限的形象，代表台灣有著無限可能。

陳世凱也提到，今年的提燈設計也有特別思考永續的概念，因此可以看到小提燈中不用裝設一般乾電池，則是可以用Type-C充電，可減少乾電池回收。

觀光署長周永暉補充，除了這次小提燈運用充電的方式外，在今年的燈會展區，都落實ESG的概念，目的就是希望能夠創造綠色永續旅遊的理念，此外，台灣燈會的宣傳也會同步在全球16個觀光服務分處（TTIC）同步放送。

桃園市長張善政則表示，今年燈會的主場地跟付場地都在機場捷運的A18跟A19，交通非常方便，展區裡面特別融合了桃園的文化特色，包括客家、閩南、新住民等相關文化背景，歡迎大家可以前往桃園參加今年台灣燈會。