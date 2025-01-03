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玉山降雪主峰線步道結冰 管理處示警墜谷風險增

中央社／ 南投縣3日電

玉山2日晚間降雪，玉山國家公園管理處今天提醒，目前玉山主峰線碎石坡至主峰頂步道積雪、結冰，加上地形陡峭、步道濕滑、風速強勁，滑落風險大增，請山友做好雪攀風險評估。

交通部中央氣象署玉山氣象站觀測到玉山昨天晚間下雪；玉山國家公園管理處今天表示，玉山主峰線碎石坡至主峰頂步道積雪、結冰，由於地形陡峭再加上積雪結冰，導致步道濕滑，且因風速強勁，滑落風險大幅提升，需具冰、岩混和攀登技術。

玉山國家公園管理處透過臉書（Facebook）粉絲專頁發布去年雪季期間，玉山主峰線風口往玉山北峰山坳步道結冰影片，原本裸岩步道因冰雨，原本可踩踏空間完全被冰覆蓋，步道變成巨大滑梯；從影片可見搜救人員就算穿冰爪、帶冰斧全副武裝，仍需架繩輔助且難以步行，稍不慎就會滑落山谷，墜谷是最致命的山域事故。

玉管處指出，攀登玉山除須留意未來山區天氣變化（6日至8日將有另一波冷氣團）及因應步道積雪結冰，務必遵守雪地加強服務措施規定，帶冰斧、冰爪、安全頭盔等雪地裝備，並確認自身熟悉操作裝備，做好雪攀經驗風險評估，不要貿然登頂確保安全。

玉山主峰 玉山國家公園 風險

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