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信義鄉風櫃斗梅花開了 賞梅季交通管制怎麼走看這邊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投信義鄉牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、外坪頂和土場是國內賞梅勝地，將從4日起管制交通。圖／本報資料照片
南投信義鄉牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、外坪頂和土場是國內賞梅勝地，將從4日起管制交通。圖／本報資料照片

南投縣信義鄉梅花花期延後，最近大陸冷氣團發威，加上水氣加持，各賞梅景點梅花陸續綻放，為維護交通秩序，信義警分局4日起實施交通管制措施，提醒遊客配合警方交通疏導。

近日因天氣濕冷，信義鄉各賞梅區梅花含苞待放並陸續綻放，烏松崙、風櫃斗、牛稠坑、土場及外坪頂等賞梅區，預計1月中旬盛開，不過，已有遊客不畏寒冷，提前到信義鄉賞梅。

信義警分局表示，為確保賞梅期間交通順暢和用路人安全，將從1月4日起實施梅季交通疏導管制措施：一、投91線全線、全時禁止甲類大客車行駛。

二、賞梅季節期間例假日： (一)投91線自風櫃斗土地公廟（投91線5.5K）至新鄉路往羅娜橋路口（投91線14.4K）路段，採單向通行管制措施。

(二)台21線95K處筆石橋除牛稠坑居民外，不得由新鄉路進入牛稠坑賞梅區；新鄉村居民不得駕駛汽車由新鄉路進入牛稠坑，除特殊公務或經申請許可除外。

星期例假日實施單向管制措施，進入賞梅區車輛均由信義分局前台21線玉山路、明德街口進入投91線，途經烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等賞梅區，再沿線由新鄉接台21線離開。

警方例假日在重要路口採機動彈性方式執行交通疏導，山區道路狹窄，警方籲請民眾配合警方指揮，進入部落請放慢車速，維護交通順暢。

南投信義鄉牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、外坪頂和土場是國內賞梅勝地，將從4日起管制交通。圖／本報資料照片
南投信義鄉牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、外坪頂和土場是國內賞梅勝地，將從4日起管制交通。圖／本報資料照片
信義鄉梅花陸續綻放，警方4日起實施交通管制措施，確保交通安全順暢。圖／信義警分局提供
信義鄉梅花陸續綻放，警方4日起實施交通管制措施，確保交通安全順暢。圖／信義警分局提供

南投縣 梅花 賞梅

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