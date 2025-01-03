江蕙登高雄巨蛋開唱 晶英國際行館首推「住宿送門票」
台語天后江蕙睽違10年以全新巡迴演唱會「無，有」回歸樂壇，今年7月將在高雄巨蛋展開巡迴首站，並指定住宿為晶英國際行館，行館為此推出江蕙演唱會獨家限量專案，提供雙人住宿、翌日養身晨食，並附演唱會門票2張，讓歌迷免除抽籤搶票壓力，今日起開放預訂。
「我是帶著樂觀正向歸來的江蕙！」睽違10年，天后江蕙日前公開表示，將帶著全新巡演「無，有」演唱會正式回歸，將於今年7月搶先在高雄巨蛋登場，高雄作為她自幼成長的城市，不僅是這次巡演首站，更是她對家鄉深厚情感的真摯回應，同時也象徵實現他「從港都出發」的承諾。
為迎接這場盛事，晶英國際行館作為2025江蕙演唱會的獨家指定住宿，特別為歌迷推出「2025年｜江蕙演唱會獨家限量專案」，提供頂級住宿體驗，專案內含2025江蕙演唱會高雄場門票2張、雙人質感住宿一晚（可自選房型），並贈送翌日養身晨食二客；行館表示，此次演唱會門票採實名登記抽選制，但預訂晶英國際行館的獨家專案即可直接享有保證席次，免除抽選的不確定性。
晶英國際行館表示，該專案內含自選5880元或4880元的演唱會門票，專案售價23999元起，住宿日期涵蓋2025年7月11、12、15、18、19、22、25、26日（與演唱會日期同步）。每日房間數量有限，售完為止，即日起開放預訂。
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