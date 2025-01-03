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微熱山丘鳳梨酥產地標註「中國台灣」 立委諷品質堪慮：我會送佳德

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委王定宇在臉書發文，諷刺鳳梨酥名店微熱山丘，為了利益將原產地標註中國台灣。圖擷取自王定宇臉書、微熱山丘官網
民進黨立委王定宇在臉書發文，諷刺鳳梨酥名店微熱山丘，為了利益將原產地標註中國台灣。圖擷取自王定宇臉書、微熱山丘官網

農曆新年將至，許多人會準備春節送禮，民進黨立委王定宇就在臉書推薦適合用來當伴手禮的鳳梨酥，他表示自己會選擇送「佳德」，並諷刺另家名店「微熱山丘」，竟為了利益將原產地標註「中國台灣」，文章曝光網友揚言抵制，網紅486先生（陳延昶）也開第一槍表示，「不要送我微熱山丘的鳳梨酥」。

王定宇在臉書表示，「年節近了，如果要買鳳梨酥當伴手禮的話，定宇會選『佳德』，一個注重『價值』而不隨意出賣的企業」。過去佳德被中國大陸要求配比，當時霸氣表態要深耕台灣。另外他也貼出微熱山丘鳳梨酥銷往中國大陸的產品包裝上，原產地標註「中國台灣」，暗諷該企業「為了利益，什麼都可以出讓」，品質比較不值得信賴。

文章曝光，網友們揚言抵制，「怎麼變中共製造，台灣企業真的可悲」、「決定以後都不買微熱山丘」、「再也不買、送外國人，讓人誤以為是台灣名產」、「很久以前就有被爆過舔共了」、「台灣味跟『走中』味完全不同」，連網紅486先生（陳延昶）也忍不住表態，「不要送我微熱山丘的鳳梨酥」。

不過，根據中央社報導，其實早在2018年微熱山丘就爆出產地寫「中國台灣」事件，當時品牌委外公關公司回應，鳳梨酥等產品皆為台灣外銷到世界各地，但礙於中國大陸市場擴大，必須遵守當地規範，才會這樣標註，並強調只有銷往中國大陸的商品才會特別把產地標註為「中國台灣」，其他地區或國家的包裝都與台灣相同，盼政治歸政治、經濟歸經濟，希望外界勿過度解讀。

486先生 微熱山丘 王定宇 鳳梨酥

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