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小孩晚上咳到醒 醫提醒冬季2狀況易誘發、留意7徵兆

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
有些小孩就出現咳不停的情況，甚至有時夜間咳到醒，小兒科醫師表示，引起慢性咳嗽的原因，如過敏性鼻炎、反覆呼吸道感染、胃食道逆流、先天發育異常、氣喘等。圖非新聞當事人，本報資料照片
有些小孩就出現咳不停的情況，甚至有時夜間咳到醒，小兒科醫師表示，引起慢性咳嗽的原因，如過敏性鼻炎、反覆呼吸道感染、胃食道逆流、先天發育異常、氣喘等。圖非新聞當事人，本報資料照片

台灣冬季濕冷、溫差大，容易誘發氣喘發作，且冬季病毒活躍，呼吸道感染也是兒童常見氣喘發作原因。小兒科醫師指出，過敏原、空氣汙染物、抽菸或二手菸、運動、壓力都是常見的誘發因子，家長可從喘鳴聲發作頻率、接觸前述風險因子會出現症狀或惡化等判斷，當家中兒童經常出現夜間咳不停時，建議就醫鑑別診斷，找出原因。  

冬季早晚溫差較大，經常入夜後溫度驟降，有些小孩就出現咳不停的情況，甚至有時夜間咳到醒，家長聽到小孩咳不停，小兒科醫師、榮新診所副院長潘俊伸表示，引起慢性咳嗽的原因，如過敏性鼻炎、反覆呼吸道感染、胃食道逆流、先天發育異常、氣喘等。

潘俊伸指出，有過敏體質、呼吸道疾病、鼻涕倒流或是氣喘病史者，又更加容易出現夜間咳嗽，需要透過詳細的家族史、病史、過敏原檢驗、胸部X光等進行鑑別診斷，因為氣喘是呼吸道對誘發因子過度反應，出現間歇性症狀且可能重複發作，最常見是慢性咳嗽，有時反應激烈，導致呼吸道阻塞，引起胸悶、呼吸困難等，須儘快就醫。

潘俊伸表示，台灣冬季濕冷、溫差大，都容易誘發氣喘發作，加上冬季是病毒活躍的季節，呼吸道感染也是兒童常見的氣喘發作原因，除了氣溫變化及感染外，過敏原、空氣汙染物、抽菸或二手菸、運動、壓力等，也都是常見的誘發因子。

有過敏體質的兒童是氣喘的高危險群，家中兒童經常出現夜間咳不停時，建議就醫鑑別診斷，找出原因，如果是氣喘引起，日常生活上應盡量避開誘發氣喘的危險因子，隨時注意症狀變化來判斷氣喘是否有受控制，並配合醫囑治療，如果出現疑似惡化徵兆時，應盡快就醫。  

潘俊伸提醒，家長可從以下7個徵兆觀察，在就醫時可供醫師作參考：

★每個月有一次以上的喘鳴聲發作。

★在活動或運動時常會咳嗽或喘鳴。

★沒有明顯感冒症狀時，也經常出現夜咳。

★超過3歲相關症狀仍持續發生。

★在接觸過敏原、運動、感冒、情緒變化或吸入二手菸時症狀就會出現或惡化。

★感冒經常會覺得胸悶或常需要10天以上才能恢復。

★使用氣喘藥物後會獲得改善。

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