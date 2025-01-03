翻轉蛇類是害獸形象 野灣推蛇蛇接龍紅包袋

希望翻轉外界對蛇是害獸形象，野灣野生動物保育協會今年推出「蛇蛇接龍紅包」，捐款滿500元送1組印有5種蛇的紅包袋，收集100個紅包袋可拼湊出一條完整的蛇身。

WildOne野灣野生動物保育協會致力於野生動物保育、救傷及生態教育，每年推出應景的生肖紅包袋作為捐款禮。今年配合蛇生肖，結合國民遊戲「貪食蛇」接龍玩法，推出「蛇蛇接龍」紅包袋，兼具趣味性與教育性。

野灣昨天在臉書粉絲專頁貼文表示，野灣作為救傷保育單位，希望大家不把蛇當作害獸，可以用更友善的眼光看待這些長長的，定睛一看其實很可愛的蛇類生物。

雖然知道不少人怕蛇，但如果讓蛇的元素從紅包上消失的話，又少了讓更多人認識這類生物的可能性。於是野灣和設計師討論後，今年的紅包袋「蛇蛇接龍」的概念就這樣產生了。

野灣表示，剛好接在龍年後，用蛇接龍當主題也太剛好。這次選了百步蛇、黑眉錦蛇、雨傘節、紅斑蛇、赤腹游蛇，5種在保育、文化、生活中各具代表性的美麗蛇類作為主角。

5種蛇類各具保育與文化代表性，百步蛇是排灣族傳統守護神；黑眉錦蛇被視為土地公化身；雨傘節是台灣6大毒蛇之一；紅斑蛇是台灣分布度極高蛇類；赤腹遊蛇為瀕臨絕種保育類野生動物。

為了避免整條蛇露面，設計師讓蛇頭和身體在正反兩面獨自呈現。正面可以看到美麗的花紋和鱗片，翻到背面就可以主角的廬山真面目。但如果不想面對，也可以把5款紅包全部正面排放，玩一下圖形接龍。也可以收集20份，就有100包紅包可以拼出一條超長的蛇。

野灣表示，「蛇蛇接龍」紅包袋每組包含5種蛇類款式，凡捐款滿500元即可獲贈1組，限量500組。即日起至1月23日止，送完提前結束。也歡迎民眾和野灣跟分享長輩、晚輩們收到紅包時的反應。