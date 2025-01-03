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小三通加班確定！金廈每日24航次、金泉4航次

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
近期班班客滿的小三通，加班確定了，從114年1月14號開始，金廈航線航班增加為24航次。記者蔡家蓁/攝影
近期班班客滿的小三通，加班確定了，從114年1月14號開始，金廈航線航班增加為24航次。記者蔡家蓁/攝影

金門縣府爭取小三通航班擴增終獲成果，縣府今天表示，交通部已核定自1月14日起，金廈航線每日航班將由20班增至24班，金泉航線則由2班增至4班。此次增班旨在緩解春節期間運能壓力，同時配合金門馬拉松等活動需求。

自小三通於112年1月復航後，隨著台籍旅客數量不斷攀升，及福建旅客來金旅遊熱絡，航班訂位常常供不應求，特別是早班與假日班次。對此，金門縣議會多次呼籲縣府爭取增班，以滿足民眾需求。儘管12月24日原定維持20航班的消息引發地方反彈，縣府迅速採取行動，並透過與交通部、陸委會及陸方部門協調，成功促成此次增班決議。

金廈航線增班後，每日航班數將由20班增至24班，新增班次分別為金門往廈門的9點與17點，以及廈門往金門的10點與16點。

完整時刻表為：

   •   金門往廈門：08:30、09:00、09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:00、17:30。

   •   廈門往金門：08:30、09:30、10:00、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:00、16:30、17:30。

除夕當日將特別縮減班次，金門至廈門為7班，廈門至金門為7班，方便旅客提前返鄉或出行。

金泉航線則從每日2班增至4班，新增加的班次包括金門往泉州的9點50分與16點35分，以及泉州往金門的8點30分與11點10分。春節除夕及初一則僅安排1班，分別為除夕金門至泉州9點50分，泉州至金門8點30分；初一則為金門至泉州16點35分，泉州至金門15點。

金門縣長陳福海表示，感謝交通部、陸委會、陸方航政部門及縣府團隊為強化鄉親服務、提升交流所做的努力。此次小三通航班擴增有效提升了金、廈、泉小三通的便利性，也象徵兩岸共同為鄉親、台商春運疏運提供更便利便捷的黃金通道。

金門縣政府今天表示，從114年1月14號開始，金廈航線航班增加為24航次。圖/縣府提供
金門縣政府今天表示，從114年1月14號開始，金廈航線航班增加為24航次。圖/縣府提供

小三通 廈門 金門

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