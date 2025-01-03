衛福部偏鄉牙醫計畫重修完成 衛福部：絕對沒有「後門」
本土小牙醫聯盟去年11月上街頭，抗議衛福部偏鄉醫療計畫，認為是為海外歸國的牙醫生開後門、放寬實習名額；行政院長卓榮泰在12月5日時指示衛福部3方向調整計畫並且在1個月內調整完畢，衛福部去年底已將計畫送到行政院審核，相關計畫將待行政院核定後公告。
行政院指示3方向調整優化偏鄉醫療精進計畫第二期，分別為：第一，增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能；第二，現有預算經費要用在偏鄉衛生所、牙科設備更新採購，以及薪資保障；第三，對於55個無牙醫的偏鄉地區，除了鼓勵本國醫生前去，也鼓勵出身在地的本國醫師能透過獎勵機制返鄉服務。
衛福部口腔健康司司長張雍敏指出，已經依照行政院指示修訂偏鄉醫療計畫書，並且在去年年底已經送到行政院審核，也會鼓勵無牙醫鄉鎮出生的學子返鄉執業，但計畫內容仍待行政院核定後再公布。她強調，絕對沒有「後門」，前往偏鄉服務的牙醫師絕對有中國民國的牙醫師證書。
波波醫師是指前往東、中歐國家唸書的醫、牙學歷生，日前一名診所劉姓醫師執行子宮鏡手術不慎導致患者死亡，被起底為波波醫師，再度引發國內專注。而波波醫返國後多數投入牙科，本土牙醫反對衛福部的偏鄉醫療計畫，開放讓尚未考取國考的海外學歷醫學生赴偏鄉執業，認為是替波波醫師開後門，11月底上街頭時也訴求政府撤回計畫。
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