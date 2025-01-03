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水氣減少仍偏涼 下周冷氣團壟罩、南部日夜溫差達10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周又有大陸冷氣團影響台灣，北台灣下周一至周四高溫16至18度，中南部高溫從22度掉至20度。本報資料照片
下周又有大陸冷氣團影響台灣，北台灣下周一至周四高溫16至18度，中南部高溫從22度掉至20度。本報資料照片

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。 下周又有大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署技正林秉煜今天表示，下周一深夜開始未來1周大約14度左右，過去在各個電腦模式反應上面相對偏冷、12度到10度左右，不過近期模式有修正趨勢，低溫有愈修愈暖的情況，所以要持續觀察溫度上的變化，目前來看以大陸冷氣團的機率比較高。由於偏乾冷的天氣型態，要留意日夜溫差大的情況。

林秉煜說，今天到明天清晨受到東北季風影響，各地偏涼，今天清晨最低溫出現在金門和馬祖、10至11度左右，本島平地為新北的12度左右。今天白天雲量偏多，東北季風影響之下，各地高溫還是偏涼，北部16至18度，其他各地20到22度左右。

明天白天開始冷空氣減弱，各地氣溫微幅回升。林秉煜說，下一波冷空氣下周一報到，下周一冷空氣南下，預估大陸冷氣團等級，可能持續影響一整周，注意長時間低溫的影響。中南部地區白天可見陽光，下周日夜溫差大，留意溫差上的變化。

今天台灣整體雲量偏多，林秉煜說，北邊有些冷空氣逐漸南下，金門、馬祖沒有雲覆蓋可見陽光，從昨天影響台灣的中層水氣逐漸遠離；零星回波從西南往東北走向，在高屏一帶，冷空氣持續南下過程，雲林以南地區雖然有下雨，將逐漸轉為多雲天氣，其他各地零星降雨，高屏地區上半天降雨相對明顯一點。

溫度趨勢，林秉煜說，明天清晨溫度相對偏涼，整體溫度14至16度左右，白天開始東北季風減弱，所以明天溫度會略為回升一些，北台灣回升2度左右，其他地區回升1度左右。下一波冷空氣預估下周一開始影響，冷氣團南下，北台灣下周一至周四高溫16至18度，中南部高溫從22度掉至20度，南部日夜溫差8至10度左右，南北也會有溫差。

降雨趨勢，林秉煜說，今天開始水氣逐漸減少，雲林以南逐漸好轉，東半部仍要注意迎風面局部雨。明天各地多雲到晴，水氣明顯減少，東半部零星降雨。周日北台灣和山區水氣增加，主要是台灣東側有鋒面形成，帶來一些北風，下雨機率稍微增加；中層水氣通過，造成中南部山區零星降雨。

林秉煜說，周六晚間到下周一西半部地區容易有霧，北台灣一整天能見度相對比較不好，中南部清晨、夜晚則有輻射冷卻造成輻射霧的情形。

另外，林秉煜說，下周一冷氣團開始南下，帶來迎風面比較容易下雨，北台灣也是比較容易下雨，但後續乾空氣南下很快，北台灣屬於短暫雨後多雲的天氣型態。下周二、周三水氣明顯減少，冷氣團影響之下，迎風面容易下雨而已。下周四水氣又稍微增加一點，北部和東半部降雨機率比下周二、周三來得高一些。

林秉煜說，近期高山溫度稍微低一點，今天開始到下周中部以北3500公尺山區要注意路面積冰情形。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 東北季風 馬祖

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