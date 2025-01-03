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服用安眠藥遵循5不及4要 正確使用最安心

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局提醒使用鎮靜安眠藥應遵守「5不」及「4要」原則，以確保用藥安全。圖／衛生局提供
高市衛生局提醒使用鎮靜安眠藥應遵守「5不」及「4要」原則，以確保用藥安全。圖／衛生局提供

當睡眠不足，為緩解失眠，常使用安眠藥助眠，但安眠藥非萬靈丹，誤用或濫用都可能導致成癮，確實改善造成失眠的根本原因，才是治療失眠的不二法門；高雄市衛生局亦提醒使用鎮靜安眠藥應遵守「5不」及「4要」原則，以確保用藥安全。

根據台灣睡眠醫學會2019年調查，全台慢性失眠症盛行率為10.7％，大約10位民眾就有1人深受慢性失眠之苦。現代人生活步調快、壓力大，容易情緒不穩、免疫力下降，引發失眠困擾，為了快速入眠，常依賴安眠藥助眠。

不過安眠藥須小心謹慎使用，衛生局表示，使用鎮靜安眠藥應遵守「5不」，不自行購買鎮靜安眠藥、不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、不開車或操作機具、不轉售或轉讓，搭配「4要」遵照醫師處方服用，才不致吃過量，吃安眠藥也不外出要馬上就寢，用藥要配白開水及調整睡眠作息。

衛生局說，有使用鎮靜安眠藥問題，應諮詢醫師或藥師，落實「生病找醫師、用藥找藥師」正確用藥觀念，遵循醫囑服用鎮靜安眠藥，避免藥物成癮或依賴性，配合規律生活作息，維持規律睡眠時間，加上適當飲食與運動，有助於養成良好睡眠習慣，改善失眠。

失眠 睡眠時間 衛生局

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