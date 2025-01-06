年菜大搜查：過年一定要謹記這一味！《黑白大廚》呂敬來「蠔」氣認證！

春節年菜是團圓時的重頭戲，年菜的選擇最重要的是考量家人的口味。《噓星聞》在街頭進行一項「年菜大搜查」，發現不分海內外，華人必吃的年菜就是「魚」；而在每年都大同小異的年菜中，除了挑選食材，還有料理的方法、選對的調味料也是做出好滋味的關鍵，才能讓一家大小都吃得開心。

來自新加坡的鄭小姐表示，新加坡華人必吃年菜是「撈魚生」，從初一撈到十五，象徵「步步高升」，所謂的「撈魚生」，就是魚料理上面鋪滿紅蘿蔔絲、青木瓜絲等七彩配料，全家人一起用筷子把食物「撈」起來。

新加坡過年必吃的年菜—「撈魚生」。 圖／iStock

喜歡烹飪的賴先生，家裡過年由他負責掌廚，避免婆媳問題，賴先生自認最拿手的一道年菜是「紅燒魚」，但曾因在料理過程中自己忘了試吃，口味偏鹹而被老婆嫌。但身為寵妻達人的他，還是很負責任地說：「我洗，我切，我處理！」

受訪者賴先生的拿手菜是「紅燒魚」。 截自/噓!星聞

老中青三代都喜歡的靈魂醬料

在各式年齡的受訪者當中，令人驚訝的是，擁有百年歷史的「李錦記」醬料不只受到家庭主婦愛用，年輕一輩也對這個味道讚譽有加，原來是因為在近期Netflix火紅的料理影集《黑白大廚》中，「白湯匙」中華料理名廚呂敬來最愛用的醬料品牌，就是「李錦記」！

曾旅居美國的楊小姐表示：「李錦記在國外也能買到，所以台灣人出國時，就靠這個回味家鄉味」，新加坡鄭小姐說：「新加坡華人常常用這個，這是我們最需要用的蠔油，好像加了什麼都好吃！」，正在構思圍爐菜單的賴先生，也剛從超市入手李錦記新上市的蒜香蠔油，想要用來拌青菜，做出餐廳級芥藍菜的好味道。

新加坡的鄭小姐對李錦記讚不絕口。 截自/噓!星聞

「黑白大廚」呂敬來提升鮮味的秘密武器

世界知名的中華醬料品牌李錦記在1888年創立，已有136年的歷史，其中最著名的便是由品牌創辦人研發以鮮蠔熬煮的蠔油系列，鹹香鮮甜的醇厚滋味驚艷味蕾，受到無數專業廚師和主婦的青睞，被中華料理界奉為經典。

近年李錦記更不斷推出多款方便烹調提鮮的優質醬料，例如呂敬來主廚也推薦的「頭道零添加原釀醬油」，更貼近家庭日常料理，以優選簡約原料，結合二次釀造和日式釀造工藝，萃取鮮中之鮮精華，回歸醬油本味，讓鮮味雙倍提升。無論是滷、炒、醃還是紅燒， 都能為菜餚增添獨特風味，上乘醬油醬香醇厚，鮮中回甘，深層煥出食材原味，讓家人吃得滿足又健康。

李錦記限時推出抽獎活動，指定消費滿199元，可抽來回機票。 李錦記/提供

家有李錦記，你也可以一秒變身呂敬來主廚，端出各種美味佳餚，收服全家人的胃！1月28日前在全台各大通路購買李錦記全系列商品，單筆消費滿199元還可以抽機票大獎，讓蛇年不只有好口福，還有好多福！活動官方網站：https://lihi.cc/8Bxaq