冷空氣接力漸升級 賈新興： 下周五直逼強烈冷氣團等級

未來1周冷空氣一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，桃園以北及宜蘭整天氣溫不超過20度，除了周日短暫稍回溫，下周一東北季風影響，下周三至周四受大陸冷氣團影響，下周五至周六有受接近強烈大陸冷氣團影響的機率。

此外，短期氣候趨勢部分，賈新興說，1月上旬至中旬降雨偏少的機率高，自下周三起至16日氣溫以偏低的機率較高，之後氣溫回暖。1月底至2月中氣溫以正常至略偏涼的機率較高。

近期天氣，賈新興表示，明天，大台北東側及基宜花有零星短暫雨，恆春半島亦有零星短暫雨。周日，午後竹苗以北山區、北海岸、基隆及宜花東山區有零星短暫雨。下周一受偏強東北季風影響，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。下周二，宜花有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三至周四，受大陸冷氣團影響，新北山區、宜花東及恆春半島有局部短暫雨。下周五至周六，有受接近強烈大陸冷氣團影響的機率，桃園以北、宜花東有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨。12日，大台北東側及宜花東有局部短暫雨。15日至16日早上，水氣偏多。

短期氣候趨勢預報顯示，1月上旬至中旬降雨偏少的機率高，下旬起至2月中旬，宜蘭仍有持續性降雨發生的機率。賈新興表示，氣溫方面，自下周三起至16日，氣溫以偏低的機率較高，之後氣溫回暖，1月底至2月中，氣溫以正常至略偏涼的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。