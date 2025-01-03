【重磅快評】阿妹「三天三夜」演唱會帶給政府類地震考驗

流行天后張惠妹成功完成熱鬧的跨年大巨蛋五場《嗨翻天》演唱會！場內超過二十萬觀眾獲致視覺、聽覺從未有過的震撼，是前曾未有的經驗；周圍方圓超過兩百公尺的居民也感受到從未有過大巨蛋傳來的「類地震」，傢具、電梯、擺設也不受控制的晃動；居民對被動、強迫接受的感覺直覺是驚慌且錯愕，紛紛向有關方面陳情，但營運方的遠雄大巨蛋一如預料的兩手一攤「巨蛋結構、震動都合乎法令」，安全沒有問題；市府收到陳情的文化局、體育局、建設局不知誰該負責，一樣楞楞的沒做回應。

阿妹這一系列冬至開唱直到跨年極轟動的五場演唱會，關鍵因素在她超人的音樂及動感表現，客觀因素包括選曲、帶動觀眾，以及大巨蛋前所未聞也不知如何應對的震動因素；阿妹的音樂表現絕對是天后，高音表現無遠弗屆，動感呈現也極過人，尤其在帶動場內觀眾互動，創造出更豐富的演出效果也前所未有；呼喊觀眾「站起來、跳起來」，一秒兩拍快節奏的演唱會選曲，觀眾直覺的站起來，手舞足蹈，用力的跺腳…，大巨蛋當然跟著震動、搖晃起來。

大巨蛋之所以能推演出類地震的效果，還因巨蛋是鋼結構大跨距建物，巨蛋內的活動造成鋼結構的互動，物理學關鍵理論之一是「同頻共振〈外力引發的反應稱振動〉」，大巨蛋周遭建物哪些地質是同樣頻率？建物所有人、政府一定不知道，所以對阿妹《三天三夜》幾場演出周遭房舍出現的類地震現象，不知所措是可預見的。

其實阿妹演唱會五年前也曾首見類地震，那場小巨蛋的演唱會，阿妹唱到壓軸的《三天三夜》曲子時，首次帶動觀眾站起來、跳起來、一起跺腳時，小巨蛋竟然晃動起來，周遭住宅對突然的異常也不知所措，當時市府曾請小巨蛋的設計建築師在小巨蛋裝設儀器觀察振動，也對自覺房舍有首見振動反應的民宅裝設儀器，這反映出政府對大環境對振動的瞭解極其有限。

創造大巨蛋的類地震現象快節奏曲目外，還有阿妹臨界、前所未見的演出設計，例如要觀眾全場起立一起跳動，室內施放焰火也是，大巨蛋再大也是室內空間，這也觸及密閉空間不可做明火表現的規定，主辦方推升觀眾嗨翻的情緒、製造效果，挑戰演出空間限制的企圖必然會日益增加，且花樣翻新；不可能禁止觀眾跳起來舞動肢體，更不可能禁唱「三天三夜」，政府有關部門該花點腦筋想想了。