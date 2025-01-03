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今陰雨周末好轉 下周冷氣團影響至少5天、10度以下低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一起至下周五，台灣將連續受冷空氣影響。本報資料照片
下周一起至下周五，台灣將連續受冷空氣影響。本報資料照片

今天東北季風再度增強影響，清晨各地仍感寒意，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，且受南方雲系影響，各地以陰天為主，北部、東部及南部降雨範圍較廣，但累積雨量有限。白天開始，南方雲系將逐漸減少並遠離，各地雲量會稍微減少，不過北部及東部位於迎風面，仍以陰天短暫雨為主；中南部則有機會逐漸由陰轉多雲，降雨也將更加緩和。

氣溫方面，林孝儒表示，北部及東北部為14至18度，中南部及花東地區15至22度，北部仍有寒意，中南部則日夜溫差逐漸拉大，早晚外出注意保暖。

周末東北季風將逐漸減弱，且環境逐漸轉乾，天氣明顯好轉。林孝儒表示，中南部將維持晴朗天氣，北部及東北部也可望轉為多雲到晴，僅有零星短暫雨的機會。各地白天溫度將較今天回升約2至4度，預測高溫北部及東北部約19至21度，中南部及花東地區約21至24度。不過，需留意夜間晴朗輻射冷卻效應影響，各地清晨及夜晚低溫仍偏低，低溫約15至17度，局部空曠地區或沿海、近山平地可能再低1至2度。

下周冷空氣活動頻繁，林孝儒表示，自下周一起至下周五，台灣將連續受冷空氣影響。下周一強冷空氣南下過程中，北部及東北部天氣以陰有短暫陣雨為主；後續因乾空氣移入，各地將轉為乾冷型天氣，中南部維持晴朗，而北部及東北部也可望好轉為晴時多雲的天氣。

下周冷空氣強度顯著，林孝儒表示，北部市區預測低溫可探至11至12度，達強烈大陸冷氣團等級，局部空曠沿海或近山地區等再有10度以下低溫發生可能，做好低溫防範措施，並持續更新後續冷空氣預報變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 東北季風

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